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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerinde

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Bitcoin ve kripto para birimlerindeki ani bir artış eğiliminin uluslararası finans sistemini etkileyeceğine yönelik açıklamasının ardından Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerine çıktı.

IMFin World Economic Outlook: Challenges to Stead Growth başlıklı raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

Siber güvenlik ihlalleri ve kritik finansal altyapılara karşı gerçekleştirilen siber güvenlik saldırıları, sınırlar arası ödemeler sistemlerine zarar verme ve mallar ve hizmetlerin akışını bozma sebepleriyle ekstra bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Bu sebeple, kripto varlıklarındaki artan büyüme, uluslararası finans sistemine zarar verebilir.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.33lük bir artışla 6,735 dolara yükseldi ve 116 milyar 671 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5ümnü oluşturdu.

Toplam 14,604 adet piyasada işlem gören ve 2,079 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 2.92 ile yalnızca Tether gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 84ü arttı ve artış eğilimine yüzde 19.53 ile 52nci sıradaki Komodo öncülük etti.

Artışa bağlı olarak, piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 5.9luk bir artışla 214 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 703 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 6.33

2.Ethereum yüzde 6.86

3.Ripple yüzde 6.08

4.Bitcoin Cash yüzde 4.22

5.EOS yüzde 4.54

6.Stellar yüzde 2.34

7.Litecoin yüzde 3.74

8.Cardano yüzde 2.31

9.Monero yüzde 3.99 artarken

10.Tether yüzde 2.92 düştü.

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