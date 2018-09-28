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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
28.09.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin gündemde yer alan çeşitli kısıtlama ve yasaklama haberlerine karşın, kripto para birimleri ve teknolojisi kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla, piyasada dün görülen dalgalanma yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 6,500 doların üzerine çıktı.

Goldman Sachsin öncülük ettiği bir kaynak toplama etkinliğinde, sınır ötesi ödemeler kapsamında bankalara gerek kalmadan Bitcoin ile işlem gerçekleştirebilen Veem platformuna toplam 25 milyon dolar bağış yapıldı. Etkinliğe GV (eski adıyla Google Ventures), Kleiner Perkins, Pantera Capital, Silicon Valley Bank ve Trend Forward Capital da katıldı.

Gelişmelerin etkisiyle toplam 14,269 adet piyasada işlem gören ve 2,008 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.53lük bir artışla 6,777 dolara yükseldi ve 117 milyar 193 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.20 ile yalnızca Tether geriledi ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 11.55 ile Cardano öncülük etti. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 3.45, yüzde 0.20 ve yüzde 0.02 ile sırasıyla yalnızca 36ncı sıradaki Steem, sekizinci sıradaki Tether ve 100üncü sıradaki Dai geriledi, yüzde 52.33 ile ise en çok 82inci sıradaki Gas arttı.

Artışa bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 5.6lık bir artışla 226 milyar 58 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 301 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 4.53

2.Ethereum yüzde 7.54

3.Ripple yüzde 4.54

4.Bitcoin Cash yüzde 7.07

5.EOS yüzde 7.44

6.Stellar yüzde 4.76

7.Litecoin yüzde 11.51

9.Cardano yüzde 11.55

10.Monero yüzde 5.65 artarken

8.Tether yüzde 0.20 düştü.

 

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