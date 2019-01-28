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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ocak (DHA)
28.01.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 3,500 doların altında

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Bitcoin yeniden 3,500 doların altında

Tayland merkezli kripto para birimleri ödeme işlemcisi AtomicPay CEO'su Benz Rifin kripto para birimleri piyasalarında görülen dalgalanma ve dolandırıcılık eylemlerinin, söz konusu teknolojinin geniş çapta benimsenmemesine yol açtığına ilişkin açıklamalarının ardından piyasada yeniden ayı piyasası etkili oldu, Bitcoin 3,500 doların altına indi.

Çevrimiçi ödeme sistemi Paypal ve kripto para birimleri ödeme sistemi BitPayin yüksek işlem ücretlerinin ardından, özellikle sınır ötesi işlemlerde düşük işlem ücreti ihtiyacı sebebiyle AtomicPay'i kurduğunu söyleyen Rif, özellikle geçen yıl medyada yer alan dolandırıcılık ve piyasadaki dalgalanma haberlerinin kripto para birimlerinin geniş çapta yaygınlaşmasına engel olduğunu dikkat çekti ve Ccn.com'a verdiği röportajda şu değerlendirmeleri yaptı:

Chainalysisin kripto para birimleri ödeme işlemcileri üzerinde yaptığı araştırmada, kripto para ödemelerinde 2018'de yüzde 80 düşüş olduğunu gördüm ve biraz daha araştırma yapmaya karar verdim. Yalnızca 2018'de son 10 yılda görülenden daha fazla kripto para birimleri dolandırıcılığı ve kripto para piyasalarına yönelik sanal saldırı oldu. Bütün bu saldırılar halk genelinde bir güvensizlik oluşturuyor. Aileme ve arkadaşlarıma neden kripto para birimleri kullanmadıklarını sorduğum zaman Haberlerde gördüğümüz bütün bu olanlardan sonra güvenemiyoruz cevabını alıyorum. Söz konusu sorunlar çözülmediği sürece, tüccarlar ve halkın bu teknolojiye güvenmesi oldukça zor.

Rifin açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasalarında düşüş eğilimi baş gösterdi. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.41 düşüşle 3,474 dolara geriledi ve 60 milyar 827 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,117 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yüzde 10.68 ile en çok Bitcoin Cash düşerken, en büyük 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 13.40, yüzde 13.35 ve yüzde 0.37 ile sırasıyla yalnızca 27'nci sıradaki Holo, 43'üncü sıradaki Pundi X ve 54'üncü sıradaki Dai yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki düşüş eğilimine de yüzde 19.49 ile 82'nci sıradaki Theta öncülük etti.

Piyasadaki genel düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.3 düşüşle 114 milyar 12 milyon dolara indi, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.41

Ripple yüzde 5.15

Ethereum yüzde 7.0

EOS yüzde 5.34

Tether yüzde 0.22

Bitcoin Cash yüzde 10.68

Litecoin yüzde 5.17

TRON yüzde 8.60

Stellar yüzde 9.77

Bitcoin SV yüzde 9.98 düştü.

 

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