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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.07.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 13 bin dolara yükseldi

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Bitcoin yeniden 13 bin dolara yükseldi

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, TSİ 12:29'da 13 bin 14 dolarla yeniden 13 bin dolar üzerine yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'deki artışa rağmen, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı ve dijital cüzdanı Calibra'yı ülkenin kripto para birimlerine yönelik kötümser tutumu sebebiyle Hindistan'da piyasaya sürmeyeceğini duyurmasıyla altcoinlerde düşüş eğilimi etkili oldu.

Hindistan hükümetinin Libra'ya yönelik güvensizliklerini açıklamalarının ardından Facebook, şirketin Libra'yı Hindistan'da piyasaya sürmeye yönelik herhangi bir planı olmadığını duyurdu. Economic Times'da yer alan habere göre, bir Facebook yetkilisi şirketin kararında Hindistan'ın sert kripto para birimleri karşıtlığının etkili olduğunu söyledi:

Bildiğiniz üzere, Hindistan'daki mevcut yerel kısıtlamalar Calibra'nın Hindistan'da piyasaya sürülmesine imkansız hale getirdi.

Gelişmelerin ardından Bitcoin'deki artış, piyasanın kalanına yansımadı. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.67 artışla 13 bin 73 dolara yükseldi ve 232 milyar 833 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,321 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde Bitcoin dışında yüzde 0.68 ile yalnızca Bitcoin Cash yükselirken, en büyük 100'den de son 24 saatte 62'si düştü ve yüzde 11.13 ile en çok 58'inci sıradaki Komodo değer kaybetti.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 8.9 artışla 356 milyar 886 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 80 milyar 426 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 5.67

4.Bitcoin Cash yüzde 0.68 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.59

3.Ripple yüzde 0.61

5.Litecoin yüzde 1.11

6.EOS yüzde 1.37

7.Binance Coin yüzde 2.46

8.Tether yüzde 0.06

9.Bitcoin SV yüzde 2.42

10.TRON yüzde 2.97 düştü.

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