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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
03.07.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 11 bin doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 11 bin doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasanın belirleyicisi Bitcoinin Salı günü 10 bin doların altına inmesiyle devam eden çekilme hareketinin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 16.61 artışla yeniden 11 bin doların üzerine yükseldi.

Bitcoinin, 26 Haziranda 13 bin 793 dolarla yılın en yüksek düzeyini görmesinin ardından düzeltme hareketinin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli kademeli olarak değer kaybetmiş ve Salı günü 10 bin dolar düzeyinin altına inmişti. Çeşitli analistler söz konusu düzeltme hareketinin önceki yıllara göre oldukça hafif olduğunu belirtirken, ABDli yatırımcı Peter Brandt Bitcoinin parabolik boğa piyasasında olduğunu ve 2015-2017 dönemlerindeki düzeltmelere oranla söz konusu düzeltme hareketinin önemsiz olduğunu söyledi. Kasım 2015te Bitcoin fiyatında bir haftada 170 dolar değer kaybıyla görülen yüzde 41.3lük düzeltmenin yanında 2017ye kadar görülen düzeltmelerin Bitcoini bir sonraki artış hareketine hazırladığı belirtildi. 2017 Mart ve Kasım aylarında da benzer artış hareketleri sonrası sırasıyla yüzde 31.5 ve yüzde 30.3lük düzeltmeler görüldüğü belirtilirken, 2017 Haziran ve Temmuz aylarında Bitcoin fiyatının 2,950 dolardan 1,900 dolara düşmesiyle piyasada yüzde 34.6lık bir düzeltme görülmüş ve söz konusu düzeltmenin Bitcoindeki gelecek arıtş eğilimine işaret ettiği öngörülmüştü.

Brandte paralel olarak Blocktown Capital ortağı James Todaro da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoindeki artışın devam edeceğini söyledi:

Bitcoin yılın ilk yüzde 30luk düzeltmesini gördü ve 13 bin 850 dolardan inmeye başladı. Son boğa piyasasında sekiz adet büyük düzeltmeler vardı ve bu düzeltmelerin arasında ortalama 98 gün vardı. Bu düşüş, Kasıma kadar görülecek son düşüş olabilir.

ABD’de Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Fed’in yakın bir zamanda

Bitcoin tarzında dijital dolar çıkarma yönünde planları olmadığını söyledi. Londra’da, Avrupa Ekonomi ve Finans Merkezi’nde konuşan Mester, "Dijital para kesinlikle Fed’in incelediği ve üzerinde çalıştığı bir konu; ancak, bu aşamada Fed’in kendi dijital parasını çıkarması yönünde bir eğilim yok" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 16.61 artışla 11 bin 486 dolara yükseldi ve 204 milyar 400 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.3ünü oluşturdu.

Toplam 2,308 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminde de benzer bir artış eğilimi izlenirken, son 24 saatte 96sı yükseldi ve artışa yüzde 29.03 ile 94üncü sıradaki Waltonchain öncülük etti. En büyük 100den son 24 saatte yüzde 1.32, yüzde 0.80, yüzde 0.41 ve yüzde 0.30 ile sırasıyla yalnızca BitTorrent, Basic Attention Token, Revain ve Aurora değer kaybetti.

Bitcoine paralel olarak en yüksek hacimli 10 altcoinde de artış görüldü ve Bitcoinden sonra yüzde 8.93 ile en çok Bitcoin SV değer kazandı.

Söz konusu boğa piyasası etkisiyle piyasa hacmi 37 milyar dolara denk gelen yüzde 12.75 artışla 327 milyar 925 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 94 milyar 592 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 16.61

Ethereum yüzde 8.32

Ripple yüzde 4.33

Litecoin yüzde 7.11

Bitcoin Cash yüzde 6.03

EOS yüzde 6.15

Binance Coin yüzde 2.66

Bitcoin SV yüzde 8.93

Tether yüzde 1.64

TRON yüzde 5.36 yükseldi.

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