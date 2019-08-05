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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.08.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 11 bin 500 doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 11 bin 500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında, çeşitli düzenleme ve küresel ticari gerilimlerle görülen düşüş eğilimi yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 11 bin 576 dolarla 11 bin 500 doların üzerine yükseldi.

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (FCA) geçen hafta, bazı kripto para birimlerinin işlevlerini tanımlayarak hangi kripto para birimlerine yaptırım ve kural uygulanacağının belirlendiğini duyurmuştu. FCA, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerini takas paraları olarak tanımlarken, söz konusu dijital para birimlerine yaptırım uygulanmayacağını fakat kara para aklamaya karşı alınan kurallara tabi tutulacaklarını belirtmişti.

Bunun yanında ABD'nin 300 milyar dolar değerinde çeşitli Çin ürünlerine 1 Eylül'den itibaren etkili olmak üzere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından yeniden alevlenen ticari gerilimler sebebiyle yuan dolar karşısında geriledi ve 7.03 dolara kadar indi. İki ülke arasındaki gerilimler, Çinin ABD'den yapılan tarım ürünleri ithalatının durdurulması çağrısı ardından yükseldi ve yuan dolar karşısında en son 18 Mart 2018'de görülen düzeyine indi.

BNN Bloomberg'de yer alan habere göre de blockchain yatırım ve danışmanlık şirketi Kenetic Capital yönetici ortağı Jehan Chu, "Piyasalar ve sokaklardaki karışıklığın ardından artık dijital altın o kadar da kötü bir fikir gibi gelmiyor. Bitcoin gün geçtikçe yalnızca geleceğe karşı bir iddia değil, aynı zamanda şimdi için bir barınak olarak görülüyor" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.43 artışla 11 bin 576 dolara yükseldi ve 206 milyar 731 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,420 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82'si yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 30.93 ile 69'uncu sıradaki Ren öncülük etti.

Bitcoin'in 11 bin 500 dolar sınırını geçmesine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 19 milyar dolara denk gelen yüzde 6.6 artışla 305 milyar 670 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 876 milyon dolar olarak hesaplandı.

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