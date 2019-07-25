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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin ardından görülen düzeltme hareketiyle Bitcoin yeniden 10 bin 90 dolara çıktı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Facebook'un kripto para birimi Libra'yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıları ikna etmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarının ardından piyasada hafta başından beri etkili olan düşüş eğilimi yerini artışa bıraktı.

ABD merkezli TD Ameritrade borsası Başkanı Tim Hockey, söz konusu artışın kısıtlı olabileceği konusunda uyardı. Hockey, bunun yanında ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin Libra'ya ilişkin düzenlediği soruşturma ve Mnuchin'in açıklamalarının ardından şirket müşterilerinin Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yönelik ilgilerinin arttığını öne sürdü.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, TSİ 04:19'da 10 bin 154 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.82 artışla 10 bin 90 dolara yükseldi ve 179 milyar 97 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.7'sini oluşturdu.

Toplam 2.380 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 1.89, yüzde 5.58, yüzde 6.37, yüzde 6.01, yüzde 6.62, yüzde 0.24, yüzde 0.44, yüzde 0.23, ve yüzde 13.87 ile sırasıyla yalnızca Maximine Coin, Metaverse ETP, Crypto.com, NEXT, Lambda, Ren, Bitcoin Gold, V Systems ve Crypto.com Chain düştü. Piyasadaki artışa ise yüzde 22.02 ile 78'inci sıradaki Waltonchain öncülük etti.

En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 11.79 ile en çok EOS değer kazanırken, piyasadaki söz konusu artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.5 artışla 278 milyar 38 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacim 59 milyar 670 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 3.82

Ethereum yüzde 7.82

Ripple yüzde 3.64

Litecoin yüzde 5.57

Bitcoin Cash yüzde 6.12

Binance Coin yüzde 3.41

EOS yüzde 11.79

Tether yüzde 0.84

Bitcoin SV yüzde 2.71

Stellar yüzde 5.18 yükseldi.

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