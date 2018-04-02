Bitcoin yedi bin doların altında

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
02.04.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Bitcoin yedi bin doların altında-

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Bitcoin yedi bin doların altında-

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05lik artışına rağmen yedi bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Toplam 9,922 adet piyasada işlem gören 1,596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, geçen haftalardaki düşüş eğiliminin ardından son 24 saatte yüzde 1.05lik bir artışla altı bin 952 dolara yükseldi. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 117 milyar 861 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.5ini oluşturdu.

 Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.96lık bir artışla Litecoin ve yüzde 1.17lik bir artışla Stellar yükselirken, piyasadaki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 258 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 mliyar 826 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

 - Bitcoin yüzde 1.05

 

- Litecoin 2.96

 

- Stellar yüzde 1.17 artarken

 

- Ethereum yüzde 1.03

 

- Ripple yüzde 2.78

 

- Bitcoin Cash yüzde 2.79

 

- EOS yüzde 3.85

 

- Cardano yüzde 1.65

 

- NEO yüzde 3.32

 

- IOTA yüzde 4.46 düştü.

 

 

 

 

 

 

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