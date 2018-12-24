Bitcoin ve bahis ‘Kahraman’ın sonu oldu
ATAKÖY’deki Selenium Ataköy ve Selenium Retro projelerini yürüten Aşçıoğlu Grubu’nun Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah Kahraman, müşterilerin yaptığı taksit ve ara ödemeleri kendi hesabına geçirerek Bitcoin’e yatırdı. Bitcoin’in değer kaybetmesi üzerine bahis oynayarak parayı kurtarmak isteyen Kahraman burada da kaybetti.
Şirket yöneticilerinin olayı farketmesi üzerine tutuklandı. Kahraman, Aşçıoğlu Grubu’na 2015 yılında Satış ve Pazarlama müdürü oldu. 2017 Kasım’ında ev alan bir müşteri, 500 bin liralık nakit ödeme yaptı. Kahraman elden teslim aldığı parayı şirketin hesabına yatırmak yerine Bitcoin aldı. Bitcoin’den kâr elde etmeyi uman Kahraman için her şey istediği gibi gitmedi. Bitcoin’in değer kaybetmesi üzerine 3 hafta içinde 200 bin lira kaybetti. Kahraman müşterisinden aldığı paranın 300 bin lirasını şirket hesabına yatırdı. Kalan açığı çıkartmak için ise sanal bahis sitelerinden bahis oynamaya başladı. Ancak burada da işler umduğu gibi gitmedi, kaybetmeye devam etti. Kahraman yabancı müşterilerin satın aldıkları evler için yaptıkları ödemeler ile bahis oynamaya devam etti. 2018 Haziran’ın da açık giderek büyüdü. Bu sefer internet üzerinden değil de açıktan bahis oynamaya başladı.
TUTUKLANDI
Kahraman son kez 29 Kasım 2018’de yine yabancı uyruklu yatırımcıdan 150 bin liralık taksit ödemesi aldı. O para ile de bahis oynadı. Ancak şirket yöneticileri durumu farketti. İnceleme sonunda Kahraman’ın 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği anlaşıldı. Gözaltına alınan Kahraman suçunu itiraf etti. 2017 Kasım’ında müşterilerin yaptığı ödeme ile Bitcoin’de para kaybettiğini ardından da yine müşterilerin parası ile bahis oynayarak parayı yerine koymaya çalıştığını söyledi. Kahraman ifadesinde şirketi uğrattığı zararı karşılamasının mümkün olmadığını söyledi. Kahraman tutuklandı.
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