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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Toygun ATİLLA/İSTANBUL
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bitcoin ve bahis ‘Kahraman’ın sonu oldu

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Bitcoin ve bahis ‘Kahraman’ın sonu oldu

ATAKÖY’deki Selenium Ataköy ve Selenium Retro projelerini yürüten Aşçıoğlu Grubu’nun Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah Kahraman, müşterilerin yaptığı taksit ve ara ödemeleri kendi hesabına geçirerek Bitcoin’e yatırdı. Bitcoin’in değer kaybetmesi üzerine bahis oynayarak parayı kurtarmak isteyen Kahraman burada da kaybetti.

Şirket yöneticilerinin olayı farketmesi üzerine tutuklandı. Kahraman, Aşçıoğlu Grubu’na 2015 yılında Satış ve Pazarlama müdürü oldu. 2017 Kasım’ında ev alan bir müşteri, 500 bin liralık nakit ödeme yaptı. Kahraman elden teslim aldığı parayı şirketin hesabına yatırmak yerine Bitcoin aldı. Bitcoin’den kâr elde etmeyi uman Kahraman için her şey istediği gibi gitmedi. Bitcoin’in değer kaybetmesi üzerine 3 hafta içinde 200 bin lira kaybetti. Kahraman müşterisinden aldığı paranın 300 bin lirasını şirket hesabına yatırdı. Kalan açığı çıkartmak için ise sanal bahis sitelerinden bahis oynamaya başladı. Ancak burada da işler umduğu gibi gitmedi, kaybetmeye devam etti. Kahraman yabancı müşterilerin satın aldıkları evler için yaptıkları ödemeler ile bahis oynamaya devam etti. 2018 Haziran’ın da açık giderek büyüdü. Bu sefer internet üzerinden değil de açıktan bahis oynamaya başladı.

TUTUKLANDI

Kahraman son kez 29 Kasım 2018’de yine yabancı uyruklu yatırımcıdan 150 bin liralık taksit ödemesi aldı. O para ile de bahis oynadı. Ancak şirket yöneticileri durumu farketti. İnceleme sonunda Kahraman’ın 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği anlaşıldı. Gözaltına alınan Kahraman suçunu itiraf etti. 2017 Kasım’ında müşterilerin yaptığı ödeme ile Bitcoin’de para kaybettiğini ardından da yine müşterilerin parası ile bahis oynayarak parayı yerine koymaya çalıştığını söyledi. Kahraman ifadesinde şirketi uğrattığı zararı karşılamasının mümkün olmadığını söyledi. Kahraman tutuklandı.

Bitcoin ve bahis ‘Kahraman’ın sonu oldu

 

 

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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