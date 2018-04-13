Bitcoin sekiz bin doların üzerine çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
13.04.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Bitcoin sekiz bin doların üzerine çıktı

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Bitcoin sekiz bin doların üzerine çıktı

Kripto para birimleri piyasasında tepki alımlarının etkisiyle dün öğle saatlerinde başlayan yükselişlerle Bitcoin sekiz bin doların üzerine çıktı.

Toplam 1,565 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 17.81lik bir artışla 8,070 dolara yükseldi. Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin 137 milyar iki milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 148.21lik bir artışla en çok 65’inciÿSıradaki Mithril yükselirken, yüzde 2.67 ile yalnızca 59uncu sıradaki aelf düştü.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 25.23lük bir artışla en çok Ripple artarken, en büyüklerdeki genel artış seyrinin etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 10 milyar dolara denk gelen yüzde 3.2lik bir artışla 322 milyar 626 milyon dolara çıktı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26 milyar 232 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 17.81

Ethereum yüzde 20.91

Ripple yüzde 25.23

Bitcoin Cash yüzde 14.09

Litecoin yüzde 13.99

EOS yüzde 9.56

Cardano yüzde 24.86

Stellar yüzde 16.38

NEO yüzde 19.20

IOTA yüzde 35.15 arttı.

 

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