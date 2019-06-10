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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.06.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian'ı geçti

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Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian'ı geçti

Kripto para birimi Bitcoin, Google aramalarında ABD Başkanı Donald Trump ve TV yıldızı Kim Kardashian'ı geçti.

Google Trendleri verilerine göre kripto para türü Bitcoin, arama terimlerinde, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil markası Tesla ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'dan bile daha popüler.

Bitcoin haberleri veren ConsenSys internet sitesi, Google Trends'te bazı çok yaygın konular ile Bitcoin'in popülaritesini kıyasladı.

Arama terimlerindeki oranlara göre Bitcoin, Tesla, Donald Trump ve Kim Kardashian'ın önüne geçti. Bir başka kripto para türü Ethereum ise bu aramaların arkasından geliyor.

Bu da Bitcoin'in farkındalığının artmaya başladığı olarak yorumlandı.

ConsenSysin paylaştığı habere göre, Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın markası Tesla, son zamanlarda Bitcoin'i arama popülerliğinde geçmiş olmasına karşın Donald Trump ve Kim Kardashian'ın gerisinde kaldı.

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