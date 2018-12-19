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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
19.12.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Bitcoin işlemlerinde ATM dönemi

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Bitcoin işlemlerinde ATM dönemi

Dünyada çok sayıda bulunan Bitcoin ATM'lerinin Türkiye'deki ilk örneği İstanbul'da hizmete girdi. Dijital para borsası Koineksin CEO'su Faruk Fatih Özer Bitcoin ATM'sini ilk olarak Citys Nişantaşı Alışveriş Merkezinde hizmete sunduklarını duyurdu.

ÖZER yaptığı açıklamada ATM ile Bitcoin ve diğer kripto para birimleri alım satım işlemleri kolaylaşacak. Üstelik Türkiye'de bir ilk olacak dedi.

Bankacılık işlemlerinde şube yükünü azaltan ve müşterilerin çok daha hızlı ve ucuz işlem yapmasına olanak tanıyan ATM'ler kripto para işlemlerinde de kullanılıyor.

Koineks CEO'su Özer, yakın gelecekte Türkiye'de bu cihazların sayısının artabileceğine değinerek, Koineks olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada Bitcoin alım ve satım işlemlerini kolaylaştıran çok sayıda ATM var. Türkiye'de de bu alanda talebe bağlı olarak zaman içinde sayısı artacaktır dedi.

ÖNCEDEN ALINAN COİNLERLE DE İŞLEM YAPILABİLECEK

Özer, yaptığı açıklamada Bitcoin ATM'sini kullanmak için yeni alım şartı aranmadığını belirterek, ATM ile önceden satın aldığınız Bitcoin ve altcoinler ile işlem yapabilirsiniz. ATM üzerinde yer alan yönlendirmeleri takip ederek birkaç dakika içinde alım ve satım yapabilirsiniz ifadelerini kullandı. 

ALIŞVERİŞE BİTCOİN MOLASI

ATM'yi İstanbul'un en merkezi en kolay ulaşılabilen alışveriş merkezlerinden birinde hizmete açtıklarına dikkat çeken Özer, şimdiye kadar belirli bir kesim tarafından alınıp satılan Bitcoin'i ve kripto paraları daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Özer, Özellikle 2017 yılından itibaren Bitcoin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık konuşulan konulardan biri haline geldi. Koineks olarak hizmete sunduğumuz ATM ile Bitcoin ve altcoin işlemlerini herkes tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilecek hale getirmeyi amaçlıyoruz diye konuştu.

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