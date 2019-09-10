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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.09.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Bitcoin güç kazanıyor

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Bitcoin güç kazanıyor

Kripto para birimi Bitcoin, ABD sermaye piyasası otoritesi SEC açıklamalarıyla yükselişe geçti.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'de haftanın ilk işlem günü izlenen düşüş eğiliminin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonundan (SEC) gelecekte bir Bitcoin ETF'sine (Bitcoin borsa yatırım fonu) yeşil ışık sinyallerinden sonra Bitcoin hafif toparlanarak 10 bin 283 dolardan işlem gördü.

SEC Başkanı Jay Clayton, CNBC'ye verdiği röportajda Bitcoin ETF'sinin gelecekte olası göründüğünü fakat daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Clayton, söz konusu işler kapsamında borsa operatörlerinin platformlarında manipülasyon yapmadıklarına dair kanıt sunmalar gerektiğini belirtti. Clayton ayrıca, kripto para birimleri piyasalarının düzenlemeye tabi tutulamayan yapısı sebebiyle SEC'in endişeli olduğunu ve böyle bir ortamda olası bir Bitcoin ETF'sinin küresel ekonomiye tehdit oluşturabileceğini vurguladı.

Söz konusu açıklamaların ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.28 artışla 10 bin 283 dolara yükseldi ve 184 milyar 353 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,678 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 69u yükseldi ve yüzde 18.10 ile en çok 85'inci sıradaki Zcoin değer kazandı. En büyük 10'daki artışa da yüzde 5.06 ile EOS öncülük ederken, yüzde 4.43 ve yüzde 2.19 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV ve Monero düştü.

Piyasadaki yatay seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 264 milyar 705 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 59 milyar 306 milyon dolar olarak hesaplandı.

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