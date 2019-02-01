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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.02.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Bitcoin eriyor! Kayıp yüzde 75

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Bitcoin eriyor! Kayıp yüzde 75

Aşırı volatil seyreden Bitcoin’de sert düşüşler gözleniyor. 2017 yılının son aylarında popüler olan ve 19 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin 2018’de olduğu gibi 2019’a da kötü başlangıç yaptı.

Kripto para birimleri piyasalarda son 2 yılın en gözde konuları arasında yer alıyor. Kripto paraların en popüleri ise Bitcoin. 2017 yılında büyük yükseliş kaydederek yatırımcılarına kazanç sağlayan Bitcoin’de son 1 yıldır düşüş ve dalgalı seyir hakim oluyor.

KAYIPLAR BÜYÜK

2017 yılını 14 bin dolar seviyesinden kapatan Bitcoin 2018’i ise 3813 dolardan tamamladı. Bir yıldaki kayıp yüzde 72 oldu.

2017 PERFORMANSI GERİ GELMİYOR

2017 yılında 19 bin doları aşan performansını bir daha yakalayamayan Bitcoin 2019’da da kaybettirmeye başladı.

2019 yılı Ocak gelindiğinde ise Bitcoin yıla 3814 dolardan başladı. 1 Şubat itibariyle Bitcoin 3480 dolar seviyelerinde seyrediyor. 2019’un ilk ayında kripto para birimi yüzde 9 oranında kaybettirmiş oldu. 13 aylık kayıp ise yüzde 75 oranında.

Kripto para birimlerine yönelik güven sorunları yaşanırken aşırı dalgalanmalar yatırımcıların farklı yatırım araçlarına yönelmelerine neden oluyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.02.2019)
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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