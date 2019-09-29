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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
29.09.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Bitcoin en yüksek hacimli para sıralamasında 29. oldu

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Bitcoin en yüksek hacimli para sıralamasında 29. oldu

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, dünyanın 29'uncu en yüksek hacimli para birimi oldu.

Bitcoin'in 2017 Aralık ayında rekor düzey, olan 20 bin dolar düzeyini görmesinin ardından kripto para birimlerine yönelik ilgi artmaya başlamıştı. Merkezi bir yönetime sahip olmayan, ancak çeşitli sektörlerden şirket ve kurumların kripto para ve blockchain projelerine katılımıyla oldukça yaygınlaşan Bitcoin kullanımı, şirket ve merkez bankalarını kendi dijital para birimlerin oluşturmak için teşvik etmişti.

Cypto Potato'da yer alan habere göre kripto para birimleri ilgisinin gün geçtikçe artmasıyla, Bitcoin dünyanın en iyi 29'uncu para birimi oldu. DTAP Capital kurucusu Dan Tapieron'un resmi Twitter hesabından paylaştığı grafikte Bitcoin'in Kolombiya pesosu ve İran riyalini geride bıraktığı görüldü. Tapiero, grafikle ilgili Bitcoin artık makro çevrenin de bir parçası, bunun hakkında daha fazla tartışma olmamalı yorumunu yaptı.

Buna rağmen piyasadaki karışık seyir devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05 düşüşle 8,158 dolara geriledi ve 146 milyar 556 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.8'ini oluşturdu.

Bitcoin'deki söz konusu düşüşe paralel olarak CryptoDaily'de yer alan Sally Ho'nun günlük analizine göre, Bitcoin'de 7,712 dolar, 7,508 dolar ve 7,223 dolarda destek düzeyleri, 9,071 dolar, 9,651 dolar ve 10,097 dolarda da direnç düzeylerinin izlenmesi bekleniyor.

Toplam 2,904 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.08 ve yüzde 0.51 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Bitcoin Cash yükselirken, yüzde 2.59 ile de en çok Stellar düştü. En büyük 100'den de son 24 saatte 72'si değer kaybetti ve piyasadaki düşüşe yüzde 23.09 ile 75'inci sıradaki Lambda öncülük etti.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi 216 milyar 33 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 337 milyon dolar olarak hesaplandı.

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