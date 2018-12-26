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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
26.12.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Bitcoin düştükten sonra toparlanıyor

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Bitcoin düştükten sonra toparlanıyor

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin fiyatının son 24 saatte 3,800 doların altına indikten sonra tepki alımlarının etkisiyle toparlanmasının ardından piyasadaki en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte ikisi geriledi.

Piyasadaki fiyat dalgalanmalarına ilişkin Twitter üzerinde yaptığı yorumlarda The Crypto Dog isimli bir kullanıcı, Bitcoin fiyatının 5,000-5,500 dolar düzeylerine çıkmasının olası olmadığını söyledi. Paylaşımda şu değerlendirmeler yer aldı:

Bu hafta, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar ve satış hacmindeki değişimlerin Bitcoin fiyatının daha da düşmesini geciktirip geciktirmeyeceğini gözlemledim ve 3,000 dolar düzeyinin kalıcı olmadığı fikrine kapıldım. Eğer boğa piyasası Bitcoin’in 4,500 dolara yükselmesine olanak sağlarsa, 4,800 dolar düzeyleri Bitcoinin 5,400 dolara çıkmasının önündeki tek engel olacak. Bu noktada Bitcoin’in 5,500 doların üzerine çıkamayacağını düşünüyorum.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle gün içerisinde 3,789 dolar düzeyine gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11lik bir artışla 3,817 dolara yükseldi ve 66 milyar 586 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi de piyasadaki dalgalanmalardan etkilenirken, son 24 saatte yüzde 0.25 ve yüzde 1.43 ile Ripple ve Stellar geriledi ve yüzde 4.54 ile en çok Bitcoin Cash yükseldi.

Toplam 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 87.97 ile 75inci sıradaki Eternal Token öncülük ederken, son 24 saatte 34ü geriledi.

Piyasa hacmi sabah saatlerinde 130 milyar doların üzerine yükselmesinin ardından gelişmelerin etkisiyle 128 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 65 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.11

3.Ethereum yüzde 1.83

4.Bitcoin Cash yüzde 4.54

5.EOS yüzde 2.79

7.Tether yüzde 0.20

8.Litecoin yüzde 0.06

9.Bitcoin SV yüzde 0.86

10.TRON yüzde 2.46 artarken

2.Ripple yüzde 0.25

6.Stellar yüzde 1.43 düştü.

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