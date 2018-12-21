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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
21.12.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Bitcoin Cash yüzde 52.15 arttı

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Bitcoin Cash yüzde 52.15 arttı

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen artış eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimlerinden Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 52.15 arttı.

Blockchain (blok zinciri) ağında olan ve daha önce gerçekleşmiş işlemleri ya da blokları geçersiz kılan radikal değişiklik olarak da bilinen ve 15 Kasımda Bitcoin Cash blok zincirinde gerçekleşen çatallanma (hard fork) sonrası piyasa genelinde görülen dalgalanmaların ardından Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 52.15 artarak 207.64 dolara yükseldi.

Toplam 70 milyar 355 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 6.73lük bir artışla 4,035 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 53.3ünü oluşturdu.

Toplam 2,071 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.07 ile yalnızca Tether gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 83ü arttı ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 52.15 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 131 milyar 876 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 28 milyar 634 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 6.73

2.Ripple yüzde 3.84

3.Ethereum yüzde 11.19

4.Bitcoin Cash yüzde 52.15

5.EOS yüzde 4.91

6.Stellar yüzde 5.79

7. Bitcoin SV yüzde 33.18

8.Litecoin yüzde 7.16

10.TRON yüzde 12.66 artarken

9. Tether yüzde 0.07 düştü.

 

 

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