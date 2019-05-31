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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.05.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Bitcoin 9 bin doları gördü

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Bitcoin 9 bin doları gördü

Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü görülen artış eğiliminin etkisiyle 9 bin doların üzerine yükselen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.89 düşüşle 8,295 dolara döndü.

Tepki alımlarının etkisiyle piyasada etkili olan artış eğiliminin ardından 30 Mayıs'ta TSİ 19:09'da 9,005 dolara yükselen piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.89 düşüşle 8,295 dolara geriledi. Bitcoin, 147 milyar 96 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.2'sini oluşturdu.

Piyasalara ilişkin gelişmeler kapsamında kripto para birimleri analiz şirketi Diar'ın son araştırması, Facebook'un GlobalCoin ismiyle piyasaya süreceği iddia edilen kripto para biriminin, platformun kullanıcı ara yüzüne paralel olarak öngörülenden az kullanılacağını ortaya koydu. Diar'ın araştırması, Facebook kullanıcılarının yarısından azının 35 yaş altı kullanıcılar olduğunu gösterirken, 65 aş üstü kullanıcı sayısının da 2021'den bu yana ikiye katlandığını otaya koydu. Söz konusu yaş grubunun Bitcoin'e yönelik ilgi ve yatırım taleplerinin ise yaş grupları arasındaki en düşük veriyi gösterdiğini belirten araştırmada, yaşlı nüfusun kripto para birimi adaptasyonunun oldukça zor olabileceğini öne sürdü.

Gelişmelerin ardından toplam 2,212 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 90ı geriledi. En büyük 100den son 24 saatte yüzde 29.06, yüzde 16.78, yüzde 11.40, yüzde 10.06, yüzde 9.14, yüzde 5.44, yüzde 0.48, yüzde 0.32, yüzde 0.27, yüzde 0.22 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca HedgeTrade, MonaCoin, Bytecoin, Maximine Coin, HyperCash, Cosmos, USD Coin, PAxos Standard Token, TrueUSD, Dogecoin ve Dai yükseldi. Piyasadaki artışa da son 24 saatte yüzde 20.18 ile 37nci sıradaki Bitcoin Diamond öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte 18.55 ile en çok Bitcoin SV düştü.

Piyasadaki düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 30 Mayısta TSİ 19:07de 286 milyar dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 6.8 düşüşle 261 milyar 652 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 101 miyar 15 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.89

Ethereum yüzde 9.76

Ripple yüzde 8.77

Bitcoin Cash yüzde 9.96

EOS yüzde 8.28

Litecoin yüzde 8.10

Binance Coin yüzde 6.86

Bitcoin SV yüzde 18.55

Tether yüzde 0.34

Stellar yüzde 8.29 düştü. 

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