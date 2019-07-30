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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Bitcoin 9,500 doların üzerinde

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Bitcoin 9,500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'deki boğa eğilimi görünümünün devam edebileceği, fakat düzeltme hareketinin ardından görülebilecek düşüş eğilimiyle Bitcoin'in 7,200 dolara kadar gerileyebileceğine ilişkin analizlerin ardından Bitcoin, 9,515 dolar ile 9,500 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

AtoZ Markets'da yer alan ve Elliott dalga teorisi baz alınarak yapılan analizde, Bitcoin fiyatının son yedi gününde en düşük 9,100 doları gördüğü belirtilirken, söz konusu fiyatta dengelenme sağlandığı takdirde Bitcoin'in 11,100 doları görebileceği vurgulandı. Bunun yanında, ayı hareketinin ısrarcı olmasıyla Bitcoin'in 8,500 hatta 7,200 dolara gerileyebileceğine dikkat çekildi.

Gelişmelerin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.04 düşüşle 9,515 dolara geriledi ve 169 milyar 817 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,402 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 75'i düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 7.84 ile 41'inci sıradaki Ravencoin öncülük etti. En büyük 10'daki düşüş hafiflese de son 24 saatte yüzde 2.99 ile en çok Binance Coin düştü.

Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 262 milyar 984 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 707 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.04

Ethereum yüzde 1.79

Ripple yüzde 0.52

Litecoin yüzde 0.71

Bitcoin Cash yüzde 0.98

Binance Coin yüzde 2.99

Tether yüzde 0.16

EOS yüzde 2.64

Bitcoin SV yüzde 2.37

Stellar yüzde 2.12 düştü.

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