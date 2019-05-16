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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.05.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Bitcoin 8 bin doların altına geriledi

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Bitcoin 8 bin doların altına geriledi

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, geçen hafta 8 bin dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 1.40 düşüşle 8 bin doların altına, 7,923 dolara indi.

ABD ve Çin arasında devam eden ticari anlaşmazlıkların küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizliğin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışında kripto para birimleri yönelmeleriyle piyasada genel bir artış eğilimi başlamıştı. Söz konusu artışın etkisiyle Bitcoin, çeşitli uzmanların olumlu öngörülerine paralel olarak 8 bin doların üzerine çıkmış ve piyasanın en yüksek hacimli 10 para biriminde de değer kazanımları görülmüştü.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.40 düşüşle 7,923 dolara geriledi ve 139 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,179 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimindeki artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte yüzde 3.70 ve yüzde 0.18 ile Bitcoin dışında yalnızca Ripple ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 30'u düştü ve yüzde 8.34 ile en çok 59'uncu sıradaki Aurora değer kaybederken, Bitcoin'deki düşüşe rağmen piyasada devam eden artışa yüzde 85.74 ile 91'inci sıradaki Clipper Coin öncülük etti.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 255 milyar doları gördükten sonra son 24 saatte 247 milyar 914 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 115 milyar 879 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.40

3.Ripple yüzde 3.70

8.Tether yüzde 0.18 düşerken

2.Ethereum yüzde 8.67

4.Bitcoin Cash yüzde 3.08

5.EOS yüzde 4.60

6.Litecoin yüzde 1.98

7.Binance Coin yüzde 1.73

9.Stellar yüzde 14.48

10.Cardanı yüzde 1.34 yükseldi.

 

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