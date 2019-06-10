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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.06.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Bitcoin 7500 doların altında

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Bitcoin 7500 doların altında

Kripto para birimi Bitcoin düşüşe geçti. G20 zirvesinde kripto para birimlerine ilişkin olarak risk incelemesi yapılması kararının ardından düşüş etkili oldu.

G20 Zirvesinde finansal liderlerin kripto para birimlerine ilişkin risklerin daha iyi incelenmesi ve gerekirse çok taraflı önlemler alınması kararının ardından piyasada etkili olan düşüşle Bitcoin 7,500 doların altına indi.

Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesinde kripto para birimleri ve varlıklarına ilişkin yapılan açıklamalarla piyasada hafta sonu görülen düşüş devam etti. Bakanlar, Finansal İstikrar Kurulu'na (FSB) kripto para varlıklarının daha yakından takip edilmesi çağrısı yaptı.

Çağrıda şunlara değinildi:

"Kripto para varlıklar da dahil olmak üzere teknolojik gelişmeler finansal sisteme ve ekonomiye önemli katkılar sağlayabilir. Kripto para varlıkları şu an küresel finansal istikrara bir risk oluşturmasa da tüketici ve yatırımcıların korunması ile kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi risklere karşı tedbirli olmalıyız."

TOPLU SATIŞ GÖRÜLDÜ

Piyasada Pazar günü görülen toplu satışın ardından en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde genel bir düşüş eğilimi görüldü. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Meksika arasında bir ticaret anlaşmasına varıldığını ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurmasıyla doların güçlenmesi de kripto para piyasasında görülen düşüşte etkili oldu.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.30 düşüşle 7,735 dolara geriledi ve 137 milyar 313 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,225 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 6.13 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 73'ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 13.90 ile 70'inci sıradaki HyperCash öncülük etti.

Söz konusu düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.4 düşüşle 246 milyar 742 milyon dolara indi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 61 milyar 967 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.30

Ethereum yüzde 3.02

Ripple yüzde 4.47

Litecoin yüzde 0.20

Bitcoin Cash yüzde 1.93

EOS yüzde 1.93

Binance Coin yüzde 2.80

Bitcoin SV yüzde 6.13

Tether yüzde 0.18

Stellar yüzde 3.44 düştü.

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