Düştükçe düşüyor! Birkaç ay öncesine kadar rekor kırıyordu
Önde gelen kripto para Bitcoin, Şubat başından bu yana ilk kez 7 bin doların altına geriledi
Kripto para Bitcoin için kötü geçen çeyreklik dönem henüz sona ermedi. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük dijital parası Bitcoin, Cuma sabahı Asya'daki işlemlerde Şubat başından bu yana ilk kez 7 bin dolar seviyesinin altına geriledi.
Bitcoin'un 2018 yılındaki kayıpları yüzde 50 seviyesini aşarken, durum Ripple ve Litecoin gibi diğer kripto paralar için daha da kötü.
Küresel çapta düzenleyeci kurumların kripto para piyasası üzerindeki baskısı artarken, büyük sosyal medya platformları da kendilerini sektörden uzaklaştırıyor.
ARALIK AYINDA REKOR KIRMIŞTI
Bitcoin, Aralık ayında 14 bin doları aşarak rekor kırmıştı. Böylece yüzde 23 seviyesinde değer kazanmıştı.
TWITTER'DAN DA DARBE
Dijital para toplulukları için buluşma noktası olan sosyal haber sistesi Reddit Inc., artık ödemeleri Bitcoin cinsinden kabul etmeyeceğini açıkladı. Twitter Inc., -Facebook ve Google'ın ardından- Pazartesi günü kripto paraların halka arzına (ICO) ilişkin reklamları yasakladığını doğruladı.
TF Global Markets baş piyasa analsiti Naeem Aslam, “Bitcoin yine satış baskısı altında ve toparlanma şansı düşük görünüyor.” dedi ve “Teknoloji devlerinin ICO yasaklarından bu yana önemli ölçüde düştü.” şeklinde devam etti.
Bitcoin, TSİ 08:15'te yüzde 6,772.12 dolardan alıcı buldu. Ripple, 0.4855 dolardan, Ethereum ise 372.02 dolar seviyesinden işlem gördü. Litecoin, 113.93 dolar oldu.
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