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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Düştükçe düşüyor! Birkaç ay öncesine kadar rekor kırıyordu

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Düştükçe düşüyor! Birkaç ay öncesine kadar rekor kırıyordu

Önde gelen kripto para Bitcoin, Şubat başından bu yana ilk kez 7 bin doların altına geriledi

Kripto para Bitcoin için kötü geçen çeyreklik dönem henüz sona ermedi. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük dijital parası Bitcoin, Cuma sabahı Asya'daki işlemlerde Şubat başından bu yana ilk kez 7 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Bitcoin'un 2018 yılındaki kayıpları yüzde 50 seviyesini aşarken, durum Ripple ve Litecoin gibi diğer kripto paralar için daha da kötü.

Küresel çapta düzenleyeci kurumların kripto para piyasası üzerindeki baskısı artarken, büyük sosyal medya platformları da kendilerini sektörden uzaklaştırıyor.

ARALIK AYINDA REKOR KIRMIŞTI

Bitcoin, Aralık ayında 14 bin doları aşarak rekor kırmıştı. Böylece yüzde 23 seviyesinde değer kazanmıştı. 

TWITTER'DAN DA DARBE

Dijital para toplulukları için buluşma noktası olan sosyal haber sistesi Reddit Inc., artık ödemeleri Bitcoin cinsinden kabul etmeyeceğini açıkladı. Twitter Inc., -Facebook ve Google'ın ardından- Pazartesi günü kripto paraların halka arzına (ICO) ilişkin reklamları yasakladığını doğruladı.

TF Global Markets baş piyasa analsiti Naeem Aslam, “Bitcoin yine satış baskısı altında ve toparlanma şansı düşük görünüyor.” dedi ve “Teknoloji devlerinin ICO yasaklarından bu yana önemli ölçüde düştü.” şeklinde devam etti.

Bitcoin, TSİ 08:15'te yüzde 6,772.12 dolardan alıcı buldu. Ripple, 0.4855 dolardan, Ethereum ise 372.02 dolar seviyesinden işlem gördü. Litecoin, 113.93 dolar oldu.

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