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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.05.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Bitcoin 7,500 doların altına indi

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Bitcoin 7,500 doların altına indi

Küresel gerilimlerin etkisiyle güvenli liman arayışında olan yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesinin ardından piyasada görülen artış, yatırımcıların kar etmek için zararı durdurma satışlarıyla yerini düşüşe bıraktı ve Bitcoin 7,500 doların altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 14 Mayısta 8 bin doların üzerine yükselmesinin ardından altcoinlerde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi Kasım 2018'den bu yana ilk kez 255 milyar doların üzerine çıkmıştı. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimleriyle ticaret savaşı endişeleriyle yatırımcılar kripto para birimlerine yönelmiş ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından yatırımcıların toplu satış emirlerinin etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9.58 düşüşle 7,724 dolara geriledi. Bitcoin'e ilişkin yapılan çeşitli öngörülerde, boğa hareketinin Bitcoinin 7,500 dolar sınırında işlem görmesiyle mümkün olabileceği belirtilirken, 128 milyar 790 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 56.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,182 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.06 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 16.22 ile de en çok düşüş Cardanoda görüldü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 4.99, yüzde 1.55, yüzde 1.48, yüzde 1.45, yüzde 1.06, yüzde 0.50 ve yüzde 0.28 ile sırasıyla yalnızca Chainlink, Paxos Standard Token, USD Coin, TrueUSD, Tether, TEzos ve Maximine Coin yükseldi. En büyük 100'deki düşüşe de yüzde 19.58 ile 51'inci sıradaki IOST öncülük etti.

Söz konusu düşüşün ardından piyasa hacmi son 24 saatte 27 milyar dolara denk gelen yüzde 11.8 düşüşle 228 milyar 612 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 109 milyar 41 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 9.58

2.Ethereum yüzde 8.77

3.Ripple yüzde 14.95

4.Bitcoin Cash yüzde 13.41

5.EOS yüzde 10.83

6.Litecoin yüzde 13.21

7.Binance Coin yüzde 9.69

9.Stellar yüzde 15.78

10.Cardano yüzde 16.22 düşerken

8.Tether yüzde 1.06 yükseldi.

 

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