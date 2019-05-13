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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.05.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Bitcoin 7,500 doları gördü

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Bitcoin 7,500 doları gördü

Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Pazar günü yılın rekor düzeyi olan 7,500 doları gördükten sonra son 24 saatte 7,041 dolara döndü.

Kripto para birimleri piyasaları, hafta sonu Bitcoin'in 7,500 doları görmesinin ardından hafif düşmesiyle karışık seyretti. Bitcoin 200 günlük ortalama hareket grafiğinin (SMA200) devam etmesiyle Bitcoin'deki artışın devam edebileceği belirtilirken, piyasanın en yüksek hacimli biriminin 6,600-6,500 dolar düzeylerinde destek bulmasının söz konusu artışa öncülük edeceği vurgulandı.

Toplam 2,169 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Pazar günü TSİ 11:09'da 7,500 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.67 düşüşle 7,041 dolara döndü. Bitcoin, 124 milyar 623 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 58.6'sını oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 7.39 ile yalnızca Binance Coin yükseldi ve yüzde 5.50 düşüşle Litecoin değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 birimden de son 24 saatte 88'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 13.23 ile 58'inci sıradaki Aurora öncülük etti.

Piyasada hafta sonu görülen artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, Kasım 2018'den bu yana ilk kez 220 doların üzerine çıkarak yılın rekor düzeyi olan 224 milyar dolar düzeyini gördükten sonra, son 24 saatte 212 milyar 629 milyon dolar düzeyine döndü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 82 milyar 678 milyon dolara ulaşırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.67

2.Ethereum yüzde 3.71

3.Ripple yüzde 0.26

4.Bitcoin Cash yüzde 3.65

5.Litecoin yüzde 5.50

6.EOS yüzde 4.47

8.Tether yüzde 0.45

9.Stellar yüzde 3.64

10.Cardano yüzde 4.99 düşerken

7.Binance Coin yüzde 7.39 yükseldi.

 

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