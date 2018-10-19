Bitcoin 6,500 doların altına geriledi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başarısız olan ICO (Initial Coin Offering Kripto Para Birimi ilk Halka Arzı) ve blockchain projelerinin yatırımcıları eskisinden daha da dikkatli bir duruma getirdiğine dikkat çekerken, finansal teknoloji forumu FINOPOLISte şöyle konuştu:

FINOPOLISi bu sene dördüncü kez düzenliyoruz. Eskiden bu forum kapsamında büyük bir kripto para birimi heyecanı vardı fakat şimdi, gözle görülür bir biçimde bu heyecan kaybolmaya başladı. Blockchain gibi yeni teknolojiler eskiden yatırımcılarda büyük bir heves yaratıyordu fakat bizce şu an yatırımcılar söz konusu teknolojilere daha temkinli bir tavırla yaklaşıyor.

Nabiullinanın açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.40'lık bir düşüşle 6,454 dolara geriledi ve 111 milyar 854 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54'ünü oluşturdu. Bitcoin, Aralık 2017'de 20 bin dolar seviyelerini gördükten sonra genel bir düşüş eğilimine geçmiş ve özellikle son iki ayda 6 bin dolar seviyelerine çekilmişti.

Toplam 2,105 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.93 ile yalnızca Tether artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 89'u geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 12.33 ile 81'inci sıradaki PIVX öncülük etti.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.9'luk bir düşüşle 207 milyar 39 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 227 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.40

2.Ethereum yüzde 2.67

3.Ripple yüzde 3.95

4.Bitcoin Cash yüzde 3.97

5.EOS yüzde 2.05

6.Stellar yüzde 2.71

7.Litecoin yüzde 2.28

9.Cardano yüzde 3.63

10.Monero yüzde 1.83 düşerken

8. Tether yüzde 0.93 arttı.