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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Bitcoin 5,600 doları aştı

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Bitcoin 5,600 doları aştı

Kripto para birimleri piyasalarında Salı günü görülen artış eğiliminin ardından Bitcoin 5,600 doların üzerindeki seyrini korurken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 80'i geriledi.

Toplam 99 milyar 555 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin'deki artış eğiliminin gelecek haftalarda da devam edebileceğini belirten ThinkMarkets Baş Pazarlama Analisti Naeem Aslam, CCNe verdiği röportajda teknik göstergelerin Bitcoin fiyatını desteklediğini ve Bitcoin'de 6 bin, hatta 6,500 dolar düzeylerinin görülebileceğini söyledi.

Söz konusu artış eğilimi kapsamında piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.56 artışla 5,636 dolardan işlem gördü ve piyasanın yüzde 54.3'ünü oluşturdu.

Bitcoin'deki artışa rağmen piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminde düşüş görüldü ve son 24 saatte gerileyen 80 kripto para biriminden yüzde 12.28 ile en çok 78'inci sıradaki Digitex Futures değer kaybederken, en büyük 100 arasından son 24 saatte yüzde 294.31 ile de en çok 88'inci sıradaki OVCODE yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.18 ile yalnızca Tether yükseldi ve yüzde 5.36 ile en çok düşüş Binance Coin'de görüldü.

Gelişmelerin ardından Salı günü 185 milyar dolar düzeyine yükselen piyasa hacmi, piyasadaki dalgalanmaya paralel olarak son 24 saatte 183 milyar 279 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 373 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.56

8.Tether yüzde 0.18 yükselirken,

2.Ethereum yüzde 2.13

3.Ripple yüzde 1.96

4.Bitcoin Cash yüzde 5.20

5.EOS yüzde 3.03

6.Litecoin yüzde 5.27

7.Binance Coin yüzde 5.36

9.Stellar yüzde 4.74

10.Cardano yüzde 5.19 düştü.

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