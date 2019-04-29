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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
29.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Bitcoin 5,300 doların üzerinde

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Bitcoin 5,300 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında geçen hafta görülen dalgalanmalar sürerken, Bitcoin son 24 saatte toparlanarak yeniden 5,300 doların üzerine çıktı.

Toplam 2,140 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.31 artışla 5,304 dolara yükseldi ve 93 milyar 757 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.6'sını oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.29, yüzde 3.83, yüzde 2.25, yüzde 0.90, yüzde 0.93 ve yüzde 1.86 ile sırasıyla Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance Coin, Stellar ve Cardano değer kaybederken, en yüksek hacimli 100 birimden de 66'sı geriledi ve piyasadaki düşüşe yüzde 7.85 ile Aurora öncülük etti.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 171 milyar 708 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 39 milyar 214 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.31

3.Ripple yüzde 0.42

5.EOS yüzde 0.02

8.Tether yüzde 0.29 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.29

4.Bitcoin Cash yüzde 3.83

6.Litecoin yüzde 2.25

7.Binance Coin yüzde 0.90

9.Stellar yüzde 0.93

10.Cardano yüzde 1.86 düştü.

 

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