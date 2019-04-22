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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.04.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Bitcoin 5,300 doların altına geriledi

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Bitcoin 5,300 doların altına geriledi

Kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojilerine ilişkin gelişmelerin ardından, hafta sonunda 5,330 doları gören Bitcoin, son 24 saatte 0.86 düşüşle 5,300 doların altına indi.

Fidye yazılım saldırılarıyla karşı karşıya kalan kullanıcıların ödemelerine çözümler sunan Coveware şirketinin yayınladığı veriler, 2019'un ilk çeyreğinde söz konusu fidye saldırıları için kripto para birimleriyle yapılan ödemelerin geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 89 artışla ortalama 6 bin 733 dolardan 12 bin 762 dolara yükseldiği ortaya koydu.

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik saldırılar artarken, JPM Coin ismiyle geçen aylarda kendi kripto para birimini piyasaya süren ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, bankaların ödemelerinde bazen haftalarda gecikmeye sebep olan onay süreçleri için blockchain platformu kullanılacağını duyurdu. Şirketin küresel takas başkanı John Hunter, söz konusu platformun yılın üçüncü çeyreğinde aktif olmasının planlandığını belirtirken, söz konusu platformun daha yüksek hata oranı riski sebebiyle özellikle uluslararası banka ödemelerinde daha kullanışlı olmasının beklendiğini açıkladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.86 düşüşle 5,293 dolara geriledi. Pazar günü piyasada görülen toparlanmanın etkisiyle 5,330 düzeylerine kadar yükselen Bitcoin, 93 milyar 474 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,129 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.93 ve yüzde 0.14 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Tether yükselirken, yüzde 5.89 ile de en çok Litecoin değer kaybetti. En büyük 100'de görülen düşüş eğiliminin etkisiyle son 24 saatte 85'i geriledi ve söz konusu düşüşe yüzde 11.97 ile 24'üncü sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti.

Piyasada görülen dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi, Pazar günü 180 milyar dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 1.6 düşüşle 177 milyar 375 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.86

2.Ethereum yüzde 1.81

3.Ripple yüzde 0.37

4.Bitcoin Cash yüzde 3.45

5.EOS yüzde 4.80

6.Litecoin yüzde 5.89

9.Stellar yüzde 2.05

10.Cardano yüzde 3.55 düşerken

7.Binance Coin yüzde 0.93

8.Tether yüzde 0.14 yükseldi.

 

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