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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.04.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Bitcoin 5,100 doların üzerinde

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Bitcoin 5,100 doların üzerinde

Kripto para birimi borsası BitMEX CEOsu Arthur Hayes'in piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in yıl sonuna kadar 10 bin dolar düzeyine yükseleceği öngörüsüne paralel olarak Bitcoin 5,100 doların üzerine, piyasa hacmi 175 milyar doların üzerine çıktı.

Hayes, geçen yıl piyasada görülen düşüş eğilimine rağmen Bitcoin'in yılı 50 bin doların üzerinde tamamlayacağını öngörmüş fakat Bitcoin 2018'in son gününde 3,800 dolar düzeylerinde işlem görmüştü. Venture Coinistten Luke Martin ile katıldığı podcastte konuşan Hayes, Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 10 bin dolar, gelecek iki veya üç yıl içinde de 50 bin dolar düzeyine ulaşabileceğini söyledi ve ekledi:

Eğer piyasalarda tahmin ettiğim gibi hareketler görülürse Bitcoin fiyatı daha da yükselebilir.

Hayes, gelecek beş yıl içinde devletlerin nakit para kullanımını kısıtlaması ve mobil ödemelerin artmasıyla merkezi sistemin değişerek tüketicilerin ve yatırımcıların daha kontrol sahibi olacağını söyledi ve Bu noktada Bitcoin değerinin sonunda görülebileceğini düşünüyorum dedi.

Hayesin öngörüsüne paralel olarak, geçen hafta piyasada görülen dalgalanmaların ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.44 artışla 5,186 dolara yükseldi ve 91 milyar 520 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,171 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.04 ile yalnızca Tether düştü ve yüzde 8.97 ile de en çok Bitcoin Cash değer kazandı.

En büyük 100'den de Tether dışında son 24 saatte yüzde 12.02, yüzde 5.84, yüzde 3.29, yüzde 2.57, yüzde 0.52, yüzde 0.32 ve yüzde 0.21 sırasıyla yalnızca ABBC Coin, Enjin coin, Bsaic Attention Token, Ravencoin, Huobi Token, TrueUSD ve Crypto.com Chain düştü. Piyasadaki artış eğilimine de yüzde 17.73 ile 93üncü sıradaki Lambada öncülük etti.

Bitcoin'deki artışa bağlı olarak piyasa hacmi yeniden 175 milyar doların üzerine çıkarken, son 24 saatte yüzde 2.9 artışla 176 milyar 778 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 38 milyar 265 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor)

1.Bitcoin yüzde 2.44

2.Ethereum yüzde 3.18

3.Ripple yüzde 1.06

4.Bitcoin Cash yüzde 8.97

5.Litecoin yüzde 7.69

6.EOS yüzde 5.63

7.Binance Coin yüzde 3.39

9.Stellar yüzde 3.27

10.Cardano yüzde 3.65 yükselirken

8.Tether yüzde 0.04 düştü. 

 

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