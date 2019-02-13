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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.02.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Bitcoin 3,600 dolar üzerinde

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Bitcoin 3,600 dolar üzerinde

Kripto para birimleri piyasasında Cuma günü görülen artışın ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'deki boğa hareketinin devam edeceğine ilişkin yapılan öngörüye paralel olarak Bitcoin 3,666 dolara yükseldi.

Coindeskten Omkar Godbole, Bitcoin fiyatında görülen fiyat çekilmelerinin teknik çizelgelerde bir artış eğilimi oluşabileceğine dair işaretler verdiğini belirtirken, söz konusu şablonun bir duraksamayı temsil ettiğini ve bu gibi duraksamaların ağırlıklı olarak boğa piyasasına işaret ettiğini vurguladı.

Godbole'un öngörülerini takiben Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.80 artışla 3,666 dolara yükseldi ve 64 milyar 292 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,067 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 5.88 ile yalnızca Binance Coin düşerken, dünyanın en büyük kripto para borsası olarak görülen Binance'in merkezsizleşmiş borsası Binance DEX'in 20 Şubatta halk denemesine sunulacağı duyuruldu. Platformun şimdiden aralarında kripto para cüzdanı hizmeti veren şirketler ve blockchain araştırmacıları olmak üzere bazı seçilmiş tarafların kullanımına sunulduğunu belirten Binance CEO Changpeng Zhaou, Binance DEX Bitcoin'e benzer bir şekilde çalışıyor, bu yüzden çoğu işlem şeffaf. Platoformda saklı veya özel hiçbir işlem bulunmuyor dedi.

Bitcoin'de görülen artış eğilimi piyasanın geneline yansırken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 81'i artarken, yüzde 23.44 ile en çok 79'uncu sıradaki MOAC yükseldi.

Piyasa hacmi toparlanmaya başlarken, sabah saatlerinde 122 milyar 864 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar 654 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.80

2.Ethereum yüzde 3.45

3.Ripple yüzde 2.85

4.EOS yüzde 7.41

5.Litecoin yüzde 1.45

6.Bitcoin Cash yüzde 3.70

7.Tether yüzde 0.15

8.TRON yüzde 0.65

9.Stellar yüzde 0.68 artarken

10.Binance Coin yüzde 5.88 düştü.

 

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