Bitcoin 3,500 doların üzerinde tutundu

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e konuşan Van Steenis, kripto para birimleri ve fintech gibi yenilikçi teknoloji ve ödeme sistemlerinin gelecekte geleneksel bankacılık sistemlerine bir tehdit oluşturabileceği öngörülerini reddetti. Van Steenis, şöyle konuştu:

Kripto para birimleri beni endişelendirmiyor. Finansal hizmetler için gerekli temel testlerde başarısız olduklarını düşünüyorum. Kriptolar çok yavaş ve değerleri yok. Şu anda durum bu, fakat yine de bir tehdit oluşturdukları doğru. Şu anki en büyük endişe finansal istikrarın, alışılageldiği gibi bankalar üzerinden değil teknoloji şirketleri üzerinden sağlanmaya çalışılmasıdır.

Van Steenis'in açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi günü etkili olan düşüş eğilimi devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.73 düşüşle 3,564 dolara geriledi ve 62 milyar 367 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.5ini oluşturdu. Aralık 2017'de rekor 20 bin dolar düzeyine yükselen Bitcoin'e ilişkin güvenlik, yaptırım ve enerji tüketimi hakkında yapılan açıklamaların etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimindeki düşüş sürüyor.

Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 64ü geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 11.92 ile 85'inci sıradaki Dentacoin öncülük etti. Artan 36 kripto para biriminden ise yüzde 80.05 ile en çok 68'inci sıradaki Buggyra Coin Zero yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki düşüş, piyasa hacminde belirleyici olmaya devam ederken, en büyüklerden son 24 saatte yüzde 8.03 ile yalnızca TRON yükseldi ve ayı piyasası etkisiyle piyasa hacmi de 118 milyar 904 milyon dolara indi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 606 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.73

2.Ripple yüzde 1.25

3.Ethereum yüzde 0.12

4.Bitcoin Cash yüzde 0.35

5.EOS yüzde 0.33

6. Tether yüzde 0.44

7.Stellar yüzde 0.88

8.Litecoin yüzde 0.46

10.Bitcoin SV yüzde 0.78 düşerken

9.TRON yüzde 8.03 arttı.