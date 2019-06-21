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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
21.06.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Bitcoin 13 ayın zirvesinde

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Bitcoin 13 ayın zirvesinde

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 9,677 dolar ile Mayıs 2018'den bu yana görülen en yüksek düzeyine ulaştı.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'e yönelik boğa öngörüleri, küresel gelişmelerle desteklendi. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından Temmuzda faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler piyasalarda yukarı yönlü hareketin görülmesine sebep olurken, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri jeopolitik gerilimleri artırdı. ABD'nin İran'ın hava sahasındaki bir droneu vurmasının ardından iki ülke arasında ABD'nin yaptırımları sebebiyle mevcut gerilimler yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı emri verdiği, sonrasında emri geri çektiği öne sürüldü.

Söz konusu gelişmelerin ardından kripto para borsası Gemininin ortak kurucusu Tyler Winklevossun Bitcoin'in yeniden 10 bin dolara yükseleceği öngörüsüne paralel olarak Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.15 artışla 9,677 dolara yükseldi. Bitcoin fiyatındaki söz konusu düzey en son Mayıs 2018'de görülürken, 171 milyar 979 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 57.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,273 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.91 ve yüzde 0.18 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 59u düşerken, yüzde 10.49 ile en çok düşüş 98'inci sıradaki Waltonchain'de görüldü ve yüzde 23.75 ile en çok 79'uncu sıradaki Egretia yükseldi.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasa hacmi 300 milyar dolar düzeyine yaklaşırken, son 24 saatte yüzde 3.4 artışla 298 milyar 103 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 590 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.15

2.Ethereum yüzde 5.70

3.Ripple yüzde 1.02

4.Litecoin yüzde 0.78

5.Bitcoin Cash yüzde 1.92

6.EOS yüzde 2.13

7.Binance Coin yüzde 6.92

10.Stellar yüzde 0.41 yükselirken

8.Bitcoin SV yüzde 1.91

9.Tether yüzde 0.18 düştü.

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