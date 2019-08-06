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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Bitcoin 12 bin doların üzerine yükseldi

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Bitcoin 12 bin doların üzerine yükseldi

Küresel ticari gerilimlerin desteğiyle kripto para birimleri piyasalarında görülen toparlanmanın ardından Bitcoin 12 bin 115 dolarla 12 bin doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen olumlu seyre rağmen piyasadaki 24 saatlik işlem hacminin 68 milyar 24 milyon dolarla düşük düzeylerde seyretmesi, kripto para birimlerinin dar aralıklarda hareket ettiğine işaret etti.

Bunun yanında ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avustralya ve Kanada'dan veri koruma ve kişisel gizlilik yetkilileri, Facebook'un kripto para birimi projesi Libra'ya yönelik endişelerine dile getirdikleri bir ortak açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada Facebook'un geçmişte kişisel gizliliğe yönelik endişelere müdahale konusunda başarısız olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu projenin Libra ağının piyasaya sürülmesinin ardından milyonlarca insanın kişisel verilerinin bekçisi haline geleceği endişeleri oluşturduğu vurgulandı. Yayınlanan açıklamada, Libra ve Calibra'nın bu ani uygulama planlarının ardından endişeliyiz çünkü (bu projenin) yeterince detaylandırılmadığını düşünüyoruz denildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.03 artışla 12 bin 115 dolara yükseldi ve 216 milyar 396 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,426 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.42, yüzde 0.10 ve yüzde 0.60 düşüşle sırasıyla yalnızca Ripple, Binance Coin ve Tether düştü. Ayrıca, son 24 saatte yüzde 4.19 artışla en yüksek hacimli 10 kripto para birimi listesinde 10'uncu sıraya yükselen Monero, en büyük 10 arasında en çok değer kazanan kripto para birimi oldu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 61'i gerilerken, son 24 saatte yüzde 15.29 ile en çok 87'nci sıradaki Japan Content Token değer kaybetti ve yüzde 269.94 ile de en çok 94'üncü sıradaki TRONCLASSIC yükseldi.

Bitcoin'in 12 bin dolar düzeyine yükselmesine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.9 artışla 318 milyar 56 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.03

2.Ethereum yüzde 1.71

4.Bitcoin Cash yüzde 1.76

5.Litecoin yüzde 3.70

7.EOS yüzde 2.77

9.Bitcoin SV yüzde 3.14

10.Monero yüzde 4.19 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.42

6.Binance Coin yüzde 0.10

8.Tether yüzde 0.60 düştü.

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