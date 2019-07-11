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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.07.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Bitcoin 12 bin doların altında

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Bitcoin 12 bin doların altında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Facebook'un kripto para birimi Libra'nın zorlu riskler oluşturduğu açıklamalarının ardından kripto para birimi piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 12 bin doların altına geriledi ve piyasa hacmi son 24 saatte 40 milyar dolardan fazla düştü.

Çarşamba günü TSİ 12:29'da yeniden 13 bin dolar düzeyini gören Bitcoin, Powell'ın açıklamalarının ardından yeniden düştü ve böylece piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde de genel bir düşüş etkili oldu.

Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Facebook'un dünya genelinde birçok denetleyici ve diğer yetkililerle görüştüğünü belirtti. Fed'in de söz konusu kurumlar arasında olduğuna dikkat çeken Powell, Fed'in finansal endüstride yenilikleri desteklemesine rağmen söz konusu yeniliklerin güvenli bir ortamda tanıtılması gerektiğini söyledi. Powell, Libra'nın birçok endişe oluşturduğunu öne sürdü.

Söz konusu riskler arasında kara para aklama, kişisel gizlilik ihlalleri ve sistemin büyük kitlelerce kullanılması durumunda finansal istikrarsızlık yer aldığını belirten Powell, bu durumun etraflıca incelenmesi gerektiğini ve uygulama konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 11.01 düşüşle 11 bin 578 dolara geriledi ve 206 milyar 211 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,322 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde de genel bir düşüş görülürken, söz konusu düşüşe yüzde 19.74 ile EOS öncülük etti. En büyük 100'den de 89'u düşerken, yüzde 20.57 ile en çok 33'üncü sıradaki Qtum değer kaybetti.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 41 milyar dolara denk gelen yüzde 13.01 düşüşle 315 milyar 453 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 107 milyar 349 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 11.01

Ethereum yüzde 11.77

Ripple yüzde 15.35

Litecoin yüzde 12.98

Bitcoin Cash yüzde 17.37

EOS yüzde 19.74

Binance Coin yüzde 7.43

Tether yüzde 0.63

Bitcoin SV yüzde 16.86

TRON yüzde 15.40 düştü.

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