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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.06.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde

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Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Ocak 2018'den bu yana ilk kez TSİ 08:19'da 12 bin 867 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 10.98 artışla 12 bin 520 dolara döndü.

Küresel jeopolitik gerilimlerin ardından güvenli liman arayışında olan yatırımcıların, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından kripto para birimleri piyasalarına yönelmesiyle piyasada artış görüldü.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.98 artışla 12 bin 520 dolara yükseldi ve 222 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,286 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 5.50, yüzde 1.27, yüzde 1.30 ve yüzde 0.34 ile Bitcoin dışında sırasıyla Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve Tether yükseldi. En büyük 100'den de 60'ı arttı ve söz konusu artışa yüzde 27.34 ile 29'uncu sıradaki Qtum öncülük etti.

Bitcoin'deki artışın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 25 milyar dolara denk gelen yüzde 7.4 artışla 360 milyar 749 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 94 milyar 996 milyon dolar olarak hesaplandı.

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