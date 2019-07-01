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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Bitcoin 11 bin doların altına indi

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Bitcoin 11 bin doların altına indi

Kripto para birimleri piyasalarındaki olumlu gelişmelerle yılın yeni rekor düzeylerini gören piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.89 düşüşle 11 bin doların altına indi.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen ani artışın ardından hafta sonu Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesinde ABD ve Çinin ticari görüşmelere devam edeceğinin açıklanmasının ardından yatırımcılardaki risk iştahının yatışması ve kripto para birimleri piyasalarında görülen düzeltme hareketinin etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.89 düşüşle 10 bin 941 dolara geriledi. Piyasanın belirleyici kripto para birimi 194 milyar 663 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,296 adet kripto para biriminin oluşturduğu en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 87'si düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 14.34 ile 65'inci sıradaki Energi öncülük etti.

Buna paralel olarak en büyük 10'daki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 25 milyar dolara denk gelen yüzde 7.8 düşüşle 317 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 90 milyar 10 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.89

Ethereum yüzde 6.40

Ripple yüzde 3.21

Litecoin yüzde 4.99

Bitcoin Cash yüzde 6.43

EOS yüzde 6.79

Binance Coin yüzde 5.73

Tether yüzde 0.78

Bitcoin SV yüzde 5.74

Cardano yüzde 5.11 düştü.

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