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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
05.07.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Bitcoin 11 bin doların altına düştü

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Bitcoin 11 bin doların altına düştü

Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü görülen toparlanmanın yerini yeniden düşüşe bırakmasıyla piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 11 bin doların altına indi.

Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin2deki yüksek dalgalanmanın etkisiyle altcoinlerde de değer kaybı görüldü. Facebook'un kripto para hamlesi sonrası yılın rekor düzeylerini gören Bitcoin'e yönelik kurumsal ilginin artmasına rağmen ABD ve Çin arasındaki ateşkesin etkisiyle yatırımcıların yeniden hisse senetlerine yöneldikleri görüldü. Buna paralel olarak eToro analisti Mati Greenspan, Bitcoin'in altın gibi güvenli liman yatırım araçlarına daha paralel hareket ettiğine dikkat çekti. Greenspan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Paralellikler hala çok düşük düzeyde olsa da Bitcoin gün geçtikçe finansal piyasalara daha fazla entegre oluyor gibi görünüyor. Sanırım Bitcoin'in dış faktörlere yanıt vermeye başladığını görüyoruz dedi. 

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.36 düşüşle 10 bin 987 dolara geriledi ve 195 milyar 58 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62'sini oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak en yüksek hacimli 100 biriminden 75i değer kaybederken, düşüşe yüzde 17.68 ile 72'nci sıradaki Metaverse öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 1.33 ile yalnızca Binance Coin yükseldi. 

Mevcut düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 17 milyar dolara denk gelen yüzde 5.3 düşüşle 315 milyar 411 milyon dolara indi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 74 milyar 974 milyon dolar olarak hesaplandı.

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