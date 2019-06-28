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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.06.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Bitcoin 11 bin 500 düzeylerinde

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Bitcoin 11 bin 500 düzeylerinde

Kripto para birimleri piyasasında düzeltme hareketinin etkisiyle Bitcoin'de görülen yüksek volatilite devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi 11 bin 500 dolar düzeylerinde tutunuyor.

Çeşitli küresel gelişmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatında görülen artış eğiliminin ardından piyasada düzeltme hareketinin etkileri görülmeye başladı. Bitcoinin yanında piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 biriminde de görülen düşüş eğilimi piyasa hacmine de olumsuz yansıdı. Buna rağmen, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtması ve PricewaterhouseCooper LLP'nin hizmetlerine kripto para birimleri denetleme uygulaması eklemesiyle kripto para birimleri teknolojisi adaptasyonunun arttığı görülmüştü. Kapronasia şirketi finansal teknoloji danışma şirketi direktörü Zennon Kapron, Libra'nın ne kadar başarılı olmasından bağımsız olarak kesinlikle Bitcoin'e olan ilgiyi geri getiriyor dedi.

Gelişmelerin ardından Bitcoin son 24 saatte 7.36 düşüşle 11 bin 519 dolara gerilerken, 204 milyar 871 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,292 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 27.25 ile 77'nci sıradaki Insight Chain öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 10.40 ile Bitcoin Cash düştü.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 23 milyar dolara denk gelen yüzde 7.3 düşüşle 327 milyar 821 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 119 milyar 415 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.36

Ethereum yüzde 6.61

Ripple yüzde 5.80

Bitcoin Cash yüzde 10.40

Litecoin yüzde 4.46

EOS yüzde 9.79

Binance Coin yüzde 1.06

Bitcoin SV yüzde 3.47

Tether yüzde 0.28

Cardano yüzde 6.56 düştü.

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