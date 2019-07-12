Bitcoin 11 bin 500 doların üzerinde

Trump, Perşembe günü resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin ve Facebook'un kripto para birimi Libra'yı eleştirdi ve şunları yazdı:

Para olmayan ve değerleri oldukça volatil olan Bitcoin ile diğer kripto para birimlerinin büyük hayranı değilim. Denetlenmeyen kripto para varlıkları uyuşturucu ticareti ve diğer yasal olmayan eylemlerde kullanılabilir.

Benzer olarak, Facebook'un sanal para birimi Libra'nın da güvenilirliği çok az olacak. Eğer Facebook ve diğer şirketler birer banka olmak istiyorlarsa, kendi bankacılık ruhsatlarını alıp, diğer bankalar gibi hem ulusal hem de uluslararası bankacılık kurallarına uymalılar. ABD'de yalnızca bir para birimimiz var ve o da hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Dünyadaki en baskında para birimi ve her zaman da böyle kalacak.

Trump'ın açıklamalarının yanında Bravado Baş Analisti Bitcoin Jack, Bitcoin'in geçen ay 14 bin dolar düzeyine yükselmesinin, 2017 yılında 20 bin dolar düzeyini görmesine garip bir şekilde simetrik olduğunu söyledi. Bu sebeple Bitcoin Jack, Bitcoin'in 2017 yılındaki eğilimi takip etmesi durumunda 9,800 dolara kadar gerileyebileceği uyarısını yaptı.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.69 artışla 11 bin 620 dolara yükseldi ve 206 milyar 990 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,323 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.20 ve yüzde 2.81 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Bitcoin düştü En büyük 100'den de son 24 saatte 63'ü yükseldi ve yüzde 37.41 ile en çok 92'nci sıradaki Japan Content Token değer kazandı.

Söz konusu artışa paralel olarak piyasa hacmi 316 milyar 370 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar 465 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.69

2.Ethereum yüzde 0.13

4.Litecoin yüzde 2.31

5.Bitcoin Cash yüzde 2.87

6.Binance Coin yüzde 5.04

7.EOS yüzde 3.63

8.Tether yüzde 0.04

10.TRON yüzde 0.63 yükselirken

3.Ripple yüzde 1.20

9.Bitcoin SV yüzde 2.81 düştü.