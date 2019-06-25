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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.06.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Bitcoin 11 bin 300 doların üzerinde

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Bitcoin 11 bin 300 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın küresel kripto para birimi adaptasyonunu artıracağı beklentileriyle son 24 saatte yüzde 5.12 artışla 11 bin 340 dolara yükseldi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 24 Haziran TSİ 00:39'da 11 bin 234 dolar düzeyini gördükten sonra yeniden 10 bin dolar düzeyine gerilemiş ve TSİ 18:04'te 10 bin 929 dolara dönmüştü. Bitcoin'deki artışa rağmen, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde bir düşüş eğilimi görülmüştü.

Facebook'un geçen hafta tanıttığı kripto para birimi Libra'nın Bitcoin'e bir tehdit oluşturmadığı yönündeki açıklamalar ve Libra'nın küresel kripto para birimi adaptasyonunu artıracağı yönündeki beklentilerle piyasada görülen artışla Bitcoin yeniden 11 bin doların üzerine yükseldi. Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, Libranın Bitcoin'e bir tehdit oluşturmadığını ve Libra ile Bitcoin'in aynı ekosistemde farklı kullanım senaryolarında var olabileceklerini söyledi.

Marcus, resmi Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

Birçok kişi Libra ve Bitcoin'i karşılaştırmaya çalışıyor. Ben Libra ve Bitcoin'in aynı kategoride olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin bir yatırım varlığıdır. Libra da bir değiş tokuş aracı olarak tasarlandı. Bitcoin'in uzun bir süredir destekçisiyim fakat tamamen farklı amaçlar doğrultusunda.

Libra'nın tanıtılmasının ardından piyasada yeniden artış eğilimi görüleceği beklentilerine paralel olarak Bitcoin, TSİ 02:09'da 11 bin 17 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 5.12 artışla 11 bin 340 dolara yükseldi. Bitcoin, 201 milyar 617 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 59.9unu oluşturdu.

Toplam 2,284 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 66'sı yükselirken, yüzde 43 ile en çok 67'nci sıradaki Energi değer kazandı. En büyük 10'dan da yüzde 0.12 ve yüzde 0.08 ile sırasıyla yalnızca Litecoin ve Tether düştü.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.7 artışla 336 milyar 802 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 66 milyar 683 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 5.12

2.Ethereum yüzde 2.35

3.Ripple yüzde 1.61

4.Bitcoin Cash yüzde 1.96

6.EOS yüzde 1.38

8.Bitcoin SV yüzde 0.97

10.TRON yüzde 3.45 artarken

5.Litecoin yüzde 0.12

9.Tether yüzde 0.08 düştü.

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