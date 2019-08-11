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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.08.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Bitcoin 11,500 doların altında

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Bitcoin 11,500 doların altında

Kripto para birimleri piyasalarında devam eden dalgalı seyre paralel olarak Bitcoin 11 bin 384 dolarla 11,500 dolar düzeyinin altına, piyasa hacmi de 295 milyar 778 milyon dolara indi.

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik çeşitli yaptırım açıklamaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle piyasa genelinde geçen hafta görülen toparlanmanın yeniden bozulmaya başladığı izlendi.

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini gözlemeyi planladığı duyuruldu. Nikkei'in haberine göre Mali Eylem Finans Gücünün (FATF) 2020 yılına dek tasarlayacağı enstitünün birkaç yıl içinde operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Proje kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesini hedeflerken, henüz kripto paralarla yapılan işlemleri gözlemleyen uluslararası bir oluşum bulunmuyor.

Bunun yanında ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le anlaşmaya yapmaya hazır olmadığı açıklamasının ardından belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.79 düşüşle 11 bin 384 dolara geriledi ve 203 milyar 435 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,440 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.29, yüzde 1.22 ve yüzde 3.35 ile sırasıyla yalnızca Litecoin, Binance Coin ve EOS yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 53'ü düştü ve yüzde 6.98 ile en çok 73'üncü sıradaki ABBC Coin değer kaybetti.

Bitcoin'in 11 bin 500 doların altına gerilemesine paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 2.7 düşüşle 295 milyar 778 milyon dolara indi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 55 milyar 322 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.79

2.Ethereum yüzde 0.76

3.Ripple yüzde 0.88

4.Bitcoin Cash yüzde 0.08

7.Tether yüzde 0.14

9.Bitcoin SV yüzde 1.14

10.Monero yüzde 2.19 düşerken

5.Litecoin yüzde 1.29

6.Binance Coin yüzde 1.22

8.EOS yüzde 3.35 yükseldi.

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