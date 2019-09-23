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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA)
23.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin doların altında

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Bitcoin 10 bin doların altında

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik gelişmelerin ardından hafta sonu dalgalı bir seyir izlenen Bitcoin fiyatı, Pazar günü 10 bin dolar üzerindeki seyrini korurken, Pazartesi günü TSİ 08:34'te 9,996 bin dolarla yeniden 10 bin doların altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik ilgi, Facebook'un dijital para projesi Libra'yla artmıştı. Libra'nın piyasaya sürülmesinden önce yayınlanan tanıtım yazısında söz konusu kripto para biriminin birden fazla şirketin yer aldığı Libra Birliği tarafından kontrol edileceği ve değerinin birden fazla para birimine bağlı olacağı duyurulmuştu.

Almanya merkezli Der Spiegel'de yer alan haberde, Libra'nın bağlı olacağı söz konusu varlık sepetinin yüzde 50'sinin dolardan, yüzde 18'inin eurodan, yüzde 14'ünün yenden, yüzde 11'inin sterlinden ve yüzde 7.0'sinin de Singapur dolarından oluşacağı belirtildi. Der Spiegel, Facebook'un söz konusu yüzdeleri Alman yasa yapıcı ve eski Avrupa Parlamentosu üyesi Fabio De Masi ile paylaştığını ve Libra varlık sepetinde yuanın yer almayacağını vurguladı.

Bunun yanında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), ABD merkezli ICO (Initial Coin Offering Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) ve STO (Security Token Offering Menkul Kıymet Tokenları İlk Halka Arzı) hizmetleri veren ICOBox ve Kurucusu Nikolay Evdokimova 14 milyon dolar değerinde yasal olmayan halka arz işlemleri sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu. SECye yapılan şikayette ICOBox'ın 2017'de yaklaşık 2 bin yatırımcıdan toplamda 14.6 milyon dolar değerinde ICO gerçekleştirdiği, fakat söz konusu projelerdeki kripto para birimlerinin değersiz oldukları belirtildi. Şikayetlerin yanında SEC açıklamasında ayrıca, ICOBox'ın kayıtlı olmayan bir menkul kıymetler borsası olarak hizmet verdiğini ve bunun da soruşturma kapsamında inceleneceği vurgulandı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.67 düşüşle 9 bin 943 dolara geriledi ve 178 milyar 506 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,889 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 73'ü düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 10.96 ile 81'inci sıradaki Metaverse öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 0.01, yüzde 1.45 ve yüzde 0.13 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Litecoin ve Tether yükseldi.

Piyasadaki söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi Cuma günü 270 milyar 149 milyon dolarla 270 milyar doları gördükten sonra son 24 saatte 262 milyar 302 milyon dolar olarak hesaplandı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 47 milyar 595 milyon dolarla 50 milyar doların altına indi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.67

2.Ethereum yüzde 1.24

3.Ripple yüzde 2.75

7.EOS yüzde 2.56

8.Binance Coin yüzde 2.99

9.Bitcoin SV yüzde 1.64

10.STellar yüzde 4.01 düşerken

4.Bitcoin Cash yüzde 0.01

5.Litecoin yüzde 1.45

6.Tether yüzde 0.13 yükseldi.

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