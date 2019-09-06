Bitcoin 10 bin 500'ün üzerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitcoin 10 bin 500'ün üzerinde
GeriEkonomi Bitcoin 10 bin 500'ün üzerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
06.09.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin 500'ün üzerinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitcoin 10 bin 500'ün üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yeni düzenleme haberlerinin ardından görülen dalgalanmanın ardından piyasada izlenen hafif toparlanmaya paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 10 bin 723 dolarla yeniden 10 bin 500 doların üzerinde destek buldu.

Avrupa Komisyonunun Facebook'un kripto para birimi Libra'ya yönelik inceleme uygulamasının ardından altcoinlerdeki değer kayıplarının ardından Bitcoin 10 bin 500 doların altına inmişti.

Söz konusu düşüşün ardından tepki alımlarıyla görülen toparlanma sonrası, Blockroot ortak kurucusu ve Bitcoin yatırımcısı Josh Rager, Bitcoin'in 2016-2017 boğa piyasası hareketini takip etmesi durumunda değerinin ikiye katlanabileceğini söyledi. Rager, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin'in 2016'da 220 dolardan 550 dolara yükselmesini, bu yıl 3 bin 100 dolardan 13 bin 700 dolara ulaşmasına benzeterek, söz konusu 9 bin dolar destek düzeyinin kırılmaması gerektiği uyarısını yaptı. Rager, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu mevcut yapı bana Bitcoin'in 2015-2016'da neredeyse iki buçuk kat değerlendiği ve (boğa piyasasının) altı ay daha devam ettiği yapıyı hatırlatıyor. Sonrasında gelen iki katlık artışın ardından da Bitcoin'deki artış eğilimi devam etti. Kesin olan bir şey var, 9 bin dolar destek düzeyinin kırılmasını istemiyorum. Eğer 9 bin dolar düzeyinin altına inilirse, alıcılar 7 bin dolara kadar almaya devam edebilir. Benim görüşüm, fiyatların aşağı veya yatay olduğu dönemlerde oturup beklemek çünkü yavaş piyasaların durumu bu.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.38 artışla 10 bin 723 dolara yükseldi ve 192 milyar 158 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 71.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,646 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.25, yüzde 3.29 ve yüzde 2.16 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Binance Coin ve Monero yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 69'u düşerken, yüzde 35.18 ile en çok 99'uncu sıradaki Egretia değer kaybetti.

Perşembe günü izlenen düşüş eğiliminin Bitcoin'deki artışa paralel olarak toparlanmasının ardından piyasa hacmi 270 milyar 379 milyon dolarla yeniden 270 milyar doların üzerine yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 75 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.38

4.Bitcoin Cash yüzde 0.25

7.Binance Coin yüzde 3.29

10.Monero yüzde 2.16 artarken

2.Ethereum yüzde 0.03

3.Ripple yüzde 0.83

5.Litecoin yüzde 0.46

6.Tether yüzde 0.09

8.EOS yüzde 0.86

9.Bitcoin SV yüzde 0.15 düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Komilik yapıyordu hayatı değişti! İsveçli kız arkadaşı sayesinde şimdi hayallerini yapıyor
Son dakika... İstanbul Metrosu'nda ışık göründü
Sabiha Gökçen Havalimanı'na ABD'den 5 ödül
Sosyal medyada aranıyor! İhbar edene 6 bin lira ödül var