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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde

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Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde

Bitcoin’de bir süredir yaşanan düşüş, büyük teknoloji şirketlerinin dijital finansal hizmet vermesini engellemeyi öngören tasarının ABD Temsilciler Meclisine sunulmasıyla hafifledi ve piyasanın en büyük birimi 10 bin 500 doların üzerinde tutundu.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesinin, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın piyasaya sürülmesinden önce incelenmesi gerektiği çağrısının ardından sunulan yasa tasarısında, büyük bir teknoloji platformunun bir değişim aracı, hesap birimi, tasarruf aracı veya benzer başka amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere dijital varlıkların operasyonunu ve yönetimini yapmaması" istendi.

Söz konusu teklifin ardından İran Merkez Bankasının (CBI) fiyatı altına dayalı kendi kripto para birimini oluşturacağı haberi de piyasadaki düşüş hafiflemesini destekledi. İran merkezli Mehr Newsda yer alan habere göre, İran merkezli bir bilgi ve telekomünikasyon şirketi FANAP'ın CEO'su Shahb Javanmardi, CBI'ın fiyatı altına dayalı bir kripto para oluşturulmasını onayladığını söyledi. Javanmardi, İran'ın kripto para birimi altına dayalı fakat işlevi dış rakiplerle aynı. Yerel olarak şifrelenen paranın İran bankalarındaki dondurulmuş kaynakların kullanımını kolaylaştırması hedefleniyor dedi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.90 düşüşle 10 bin 572 dolardan işlem gördü ve 188 milyar 396 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,324 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.46 ve yüzde 0.39 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Tether yükseldi. En büyük 100'deki düşüş de devam ederken, son 24 saatte değer kaybeden 72 kripto para biriminden yüzde 15.24 ile en çok 98'inci sıradaki Ren düştü.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 286 milyar 621 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 83 milyar 892 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.90

2.Ethereum yüzde 3.73

4.Litecoin yüzde 1.11

5.Bitcoin Cash yüzde 1.23

6.EOS yüzde 0.35

7.Binance Coin yüzde 4.41

9.Bitcoin SV yüzde 5.10

10.TRON yüzde 5.54 düşerken

3.Ripple yüzde 1.46

8.Tether yüzde 0.39 yükseldi.

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