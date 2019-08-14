Bitcoin 10 bin 500 doların altında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitcoin 10 bin 500 doların altında
GeriEkonomi Bitcoin 10 bin 500 doların altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.08.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin 500 doların altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitcoin 10 bin 500 doların altında

Küresel gelişmelerin ardından yatırımcılardaki risk iştahının zayıflaması, kripto para birimleri piyasalarında da satışlara yol açtı ve piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 495 dolarla 10 bin 500 doların altına indi.

Toplam 2,447 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.08 düşüşle 10 bin 495 dolara geriledi ve 187 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.5'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.48 ve yüzde 1.93 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Bitcoin SV yükselirken, en büyük 100'den de son 24 saatte 83'ü düştü ve yüzde 15.26 ile en çok 71'inci sıradaki ABBC Coin değer kaybetti.

Söz konusu düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara denk gelen yüzde 5.3 düşüşle 278 milyar 430 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 211 milyon dolar olarak hesaplandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Marmaris'te boş tekne kalmadı
Sıfır araba boyalı çıktı, hukuk mücadelesi başlattı! Mahkeme karar verdi
Uzmanlar uyardı! 180 gün süreniz var
Bakan duyurdu! İşte en çok patent başvurusu yapan şirketler