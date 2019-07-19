Bitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı
GeriEkonomi Bitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
19.07.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitcoin 10 bin 500 dolara yaklaştı

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli üst düzey açıklamaların ardından görülen düşüşün düzeltme hareketi ve Ortadoğu'da artan gerilimlerle yerini artışa bırakmasıyla piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.24 artışla 10 bin 500 dolar düzeyine yaklaştı.

Kripto para birimleri piyasasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in kripto para birimlerinin yasal olmayan eylemlerde kullanılmasının önüne geçilmesi için ABD yönetiminin oldukça güçlü önlemler alacağı açıklamasının ardından görülen düşüş, Perşembe günü yatırımcılardaki iyimser havanın etkisiyle hafifledi.

Bunun yanında ABD'nin küresel petrol akışının önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazında İran'a ait bir insansız hava aracını vurmasıyla artan gerilimlerin altın fiyatlarını yükseltmesine paralel olarak kripto para birimleri piyasasında da yukarı yönlü bir eğilim izlendi.

Söz konusu gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.24 artışla 10 bin 493 dolara yükseldi ve 187 milyar 42 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,356 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 84'ü yükseldi ve artışa yüzde 22.37 ile 90'ıncı sıradaki Japan Content Token öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 8.50 ile en çok Stellar değer kazandı.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak altcoinlerdeki yukarı yönlü eğilimle piyasa hacmi son 24 saatte 14 milyar dolara denk gelen yüzde 5.1 artışla 284 milyar 143 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 76 milyar 938 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.24

Ethereum yüzde 1.85

Ripple yüzde 1.47

Litecoin yüzde 4.75

Bitcoin Cash yüzde 3.77

Binance Coin yüzde 3.87

Tether yüzde 0.41

EOS yüzde 2.23

Bitcoin SV yüzde 5.23

Stellar yüzde 8.50 yükseldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu
ABD'de asgari ücretin saati 15 dolar oldu
İşte en ucuz kiralık daireler