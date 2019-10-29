Bisikletli kurye dönemi başladı
'VALE’ ile paket servisi olmayan restoranlardan online sipariş verilmesini sağlayan Yemeksepeti, şimdi de bisikletli kurye projesini hayata geçirdi.
“Yeni neslin hayat tarzına kolayca entegre edebilecekleri iş modeli yaratma motivasyonuyla Vale Bisiklet Kurye projesini hayata geçirdik” diyerek yeni projelerinden bahseden Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Bisikletli Kurye projemizle özelikle üniversite öğrencilerine ve gençlere ek gelir sağlıyoruz. Esnek çalışmaya istekli genç nesil için de fırsat sunuyoruz. Bisikletli kurye ekibimiz haftanın 4 günü, günde 4 saat çalışarak hem saatlik hem sipariş başına kazanç elde edebiliyor. Bisikletli kuryelerimiz sadece maksimum 1 km mesafeli siparişleri teslim edecek” dedi. Şu anda İstanbul-Caddebostan’da 4 kurye ile başladıkları Aydın’ın paylaştığı bilgiler arasında. Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ekibimizde üniversite öğrencilerinin yanı sıra kendi meslekleri dışında ek gelir elde etmek isteyen gençler de var. Yaş aralıkları ise 21-31 arasında değişiyor. Ancak ekibimiz ağırlıklı olarak 20’li yaşlarının başında. Ayrıca, bir kadın bisikletli kuryemiz olması da oldukça gurur verici.”
SİGORTALI ÇALIŞMA
Özellikle Avrupa’da birçok örneğinin görüldüğünü belirten Nevzat Aydın “Türkiye’deki bisiklet yollarının az olması ve bisiklet kullanım oranlarının daha düşük olması nedeniyle aslında operasyonu zorlu olacak bu uygulamayı hayata geçirerek sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyoruz. Sigortalı çalışanlardan oluşan profesyonel bir bisiklet filosu oluşturarak, onlara bisikletinden kaskına kadar tüm ekipmanları sağlayarak ve bu ekipmanlara özel markalama çalışmalarıyla sektöre bir yenilik getirdik. Bizimle çalışmak isteyenlerin bisikletlerinin olmasına da gerek yok. Çünkü sipariş teslimatı için gerekli olan bisiklet, mont, kask, telefon, çanta gibi tüm ekipmanları biz sağlıyoruz. Bu uygulamayı öncelikle bisiklet kullanımının uygunluğu açısından elverişli semtlerde başlatarak öncelikle İstanbul’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
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