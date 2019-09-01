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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.09.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Bisikletçiler "Üretim Vadisi" istiyor

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Bisikletçiler "Üretim Vadisi" istiyor

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, "Devletimizin desteğiyle Bisiklet Üretim Vadisi Projesi'ni hayata geçirebilirsek Türkiye, Avrupa'nın bisiklet üretim merkezi olur" açıklamasında bulundu.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Bisiklet Üretim Vadisi kurmak için proje geliştirdiklerini belirterek, "Devletimizin desteğiyle projeyi hayata geçirebilirsek Türkiye, Avrupa'nın bisiklet üretim merkezi olur." dedi.

Emanet, AA muhabirine, Almanya'da düzenlenecek "Eurobike Bisiklet Fuarı"na ve sektöre ilişkin açıklama yaptı. Sektörün, dünyanın en büyük bisiklet pazarı Avrupa'ya odaklandığını belirten Emanet, "Devletimizin desteğiyle Bisiklet Üretim Vadisi Projesi'ni hayata geçirebilirsek Türkiye, Avrupa'nın bisiklet üretim merkezi olur. Türkiye bisiklet sektörü olarak, dikkatimizi Avrupa’ya kaydırmış durumdayız. Sektörün hayali ve hedefi Avrupa'nın önde gelen bisiklet tedarikçilerinden biri olmak yönündedir." diye konuştu.

Emanet, 2018 yılında Avrupa Birliği (AB) bölgesinde 2,5 milyonun üzerinde pedal destekli elektrikli bisiklet satıldığını hatırlatarak,"Söz konusu ürünün ihracat birim fiyatının ortalama bin 100 avro olduğu gerçeği bizlere pazarın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Portekiz ve Bulgaristan gibi ülkelerin, ciddi yatırımlar yaparak sektörde söz sahibi olmak istediklerini belirten Emanet, "Biz Türkiye bisiklet sektörü olarak bu rekabetin içinde olmalıyız." dedi. Bu noktada Bisiklet Üretim Vadisi Projesi'nin önemine dikkati çeken Emanet, projeyle ilgili yetkililerle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Emanet, projenin gerçekleşmesi durumunda yedek parçasından montajına, içerisinde bisiklet üretimiyle ilgili kümelenmiş yapıları barındıracak bir organize sanayi kurulacağını aktardı.

Emanet, projenin Türkiye'ye yabancı yatırım çekmek açısından da önem arz ettiğini vurgulayarak, "Eğer projeyi devlet destekli hayata geçirebilir ve yurt dışından özellikle Uzak Doğu'dan ana yedek parça üreticilerini de ülkemize çekebilirsek bunların yanında diğer yan sanayinin oluşumunu da hızlandırmış ve alternatif rakip ülkeler karşısında elimizi güçlendirmiş oluruz. Bu da Avrupa'ya ihracatımızın önemli oranda artmasını sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 28'incisi 4-7 Eylül'de Almanya'da düzenlenecek dünyanın en prestijli bisiklet fuarlarından Eurobike'a, Türkiye'den 8 firmanın katılacağını belirten Emanet, "Türkiye’den ilk defa bu kadar fazla katılımcının iştirak edeceği bir fuar olması, gelecek için umutlarımızı ve heyecanımızı artırıyor. Yurt dışı fuarlara katılım konusunda devletimizin ihracatçılarımıza verdiği teşvik ve desteklerin ülkemizin gelecek dönemlerinde daha fazla firma ile temsil edilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu. 

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