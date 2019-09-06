Bisiklet sektöründe çifte fırsat

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Türkiye bisiklet sektörünün önünde iki önemli fırsat bulunduğunu belirterek, "Bunlardan birincisi Avrupa Birliği'nin (AB) Çin, Filipinler, Tunus gibi ülkelerin ürünlerine karşı uyguladığı antidamping vergisi, ikincisi de elektrikli bisiklet pazarındaki büyüme." dedi.



Emanet, "Eurobike Bisiklet Fuarı"nda AA muhabirine sektöre ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye bisiklet sektörünün gelecekte özellikle Avrupa pazarında önemli rol oynayacağını ifade eden Emanet, önlerinde iki fırsat bulunduğunu söyledi. Emanet, sektör olarak bu süreçlere odaklandıklarına işaret ederek, "Bunlardan birincisi AB'nin Çin, Filipinler, Tunus gibi ülkelerin ürünlerine karşı uyguladığı antidamping vergisi, ikincisi de elektrikli bisiklet pazarındaki büyüme." diye konuştu.

AB'nin Çin ürünlerine karşı hayata geçirdiği antidamping uygulamasını 28 Ağustos'ta 5 yıl uzattığını ve kapsamını genişlettiğini anımsatan Emanet, "En güzel haber, antidamping uygulamasının sadece Çin ile kalmayıp daha da genişletilmesi oldu. Türkiye ile rekabet edebilecek ülkelerin kapsama dahil edilmesi elimizi güçlendirdi. Özellikle Tunus'un antidamping uygulamasına dahil edilmesi sektör adına önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı. Çinlilerin geçmişte özellikle Tunus üzerinden antidamping uygulamasını delip, İtalya üzerinden Avrupa'ya bisiklet satışı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Emanet, şöyle devam etti:

"Tunus, İtalya üzerinden Avrupa'ya çok ciddi ihracat yapıyordu. AB de bunu bildiği için Tunus'u antidamping uygulamasına dahil etti. Tunus'un yanı sıra Filipinler, Endonezya, Malezya, Pakistan, Sri Lanka da kapsama alındı. Bu ülkelerden ciddi miktarda bisiklet ihracatı yapılıyordu, bunların da önü kesilmiş oldu. Böylelikle Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerinin bisiklet sektöründe daha güçlü olmalarının önü açıldı."

ELEKTRİKLİ BİSİKLET FIRSATI

Emanet, AB'nin antidamping uygulamalarının yanı sıra elektrikli bisikletler konusundaki gelişmelerin de Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Dünyada ve özellikle Avrupa'da elektrikli bisiklet pazarının hızla büyüdüğünü belirten Emanet, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmeler nedeniyle sektörümüz katma değeri yüksek elektrikli bisiklete odaklandı. Devlet yetkililerinden yabancı yatırımcılara kadar kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu konuda Türkiye'yi önemli bir üretim üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Yabancı yatırımcıları ülkemize çekerek ve gerekli yatırımları gerçekleştirerek, sektör olarak elektrikli bisiklet fırsatını değerlendireceğiz."