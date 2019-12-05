Birlikten ‘fon’ doğar

Üyelerinin fon büyüklüğü 5 trilyon doları aşan Gelişen Ülkeler Özel Sermaye Fonları Birliği (EMPEA-Emerging Market Private Equity Association) ve Globalturk Capital’in işbirliğinde düzenlenen 4’üncü yıllık konferansta dünyanın önde gelen fon temsilcisi 40 konuşmacı, Türkiye’deki yatırım ortamı ve çevre pazarlardaki fırsatları ele alacak. Konferansta hem Türkiye’de, hem de bölge ülkelerdeki büyüme beklentileri ile geleceğe dönük yatırım olanakları masaya yatırılacak. Globalturk Capital Kurucu Ortağı Barış Öney, şirketlere finansal ortaklık yoluyla yatırım yapan yatırım fonlarının dünya genelinde en değerli doğrudan yabancı sermaye olarak görüldüğünü belirterek, “Son 15-20 yılda Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yüzde 30’a yakını sermaye fonlarından geliyor. Sermaye fonlarının yatırımları uzun vadeli oluşları ve diğer fonların da ilgisini artırması sebebiyle Türkiye’ye bu yolla gelen yatırımlar oldukça değerli” dedi.

DANIŞMANLIK ÜCRETİ

Büyüme potansiyeli gördükleri şirketlere finansal ortak olma yoluyla ülke pazarlarına giriş yapan ve şirketin değeri arttığında satarak çıkış yapan özel sermaye fonlarının radarına girebilmek için Türk şirketlerinin belli bir büyüklükte olmasının önemine değinen Öney, “Özel sermaye fonları özellikle belli bir büyüklüğe ulaşmış, faaliyetleri kayıt altında olan şirketleri tercih ediyorlar. Bu da şirketlerde önemli bir danışmanlık süreci gerektiriyor.

Bu kapsamda sermaye sıkıntısı yaşayan, kredi maliyetlerini yüksek bulan şirketlerimizin danışmanlık ücretlerini karşılayabilmesi için teşvik verilmesi çok destekleyici olabilir. Şirketlerden Turqualty programında ortaklık için de danışmanlık ücreti desteği verilmesi talepleri çok alıyoruz. Bu anlamda yerli danışmanlık şirketlerinden hizmet alanlara teşvik verilmesi, ortaklık arayışına katkı sağlar. Bugün Türkiye’de yabancı ortak arayışında olan ya da yurtdışında marka satın almak isteyen çok şirket var. Bu şirketlerin hedefledikleri yabancı sermayeye ulaşmaları veya uygun bir uluslararası marka bulabilmeleri için sektör içinde birleşmelerle büyümelerinde fayda var. Bize gelen şirketlere, ‘Küçük olsun benim olsun demeyin, birleşin’ diyoruz. ‘Birlikten güç doğar, birlikten fon doğar’ diyoruz. Türkiye’ye yatırım çekmek istiyorsak, şirketlerimizi büyütmeliyiz” diye konuştu.

1 MİLYAR DOLAR GELDİ 2-3 MİLYAR DAHA GELİR



ÖZEL sermaye fonlarının son bir yılda Türkiye’ye 1 milyar dolar ayırdığını kaydeden Barış Öney, şunları söyledi: “Ekonomiden gelen pozitif mesajlarla birlikte 2020’de 2-3 milyar dolar daha fon Türkiye’ye ayrılabilir. 2019’un ilk yarısında satın alma ve birleşmelerde biraz durgunluk yaşandı. Bu yılın son çeyreği ve 2020’de Türkiye’ye yönelik ertelenmiş yatırımların gerçekleştiğini görebiliriz. Sermaye fonlarının Türkiye’de halen perakende, sağlık ve katma değeri yüksek üretim sektörüne olan ilgisi sürüyor. Türk şirketleri ise özellikle ABD ve Avrupa’da bilinen markaları ve Balkanlar’da da üretim tesisi almak konusunda iştahı var.”